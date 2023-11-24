ВСУ продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бахмута — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают наступление в направлении оккупированного преступной армией РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток украинские военные 68 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Продолжается контрнаступление в сторону Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Враг отмечает многочисленные потери в живой силе и технике и истощается вдоль всей линии фронта.

Украинские военные продолжают удерживать и расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и логистический центр противника.

Между тем российские оккупанты в течение суток нанесли 5 ракетных и 17 авиаударов, совершили 27 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Также, в ночь на 24 ноября оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Все вражеские дроны уничтожены. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Янжуловка, Архиповка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Басовка, Юнаковка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск Харьковской области.

В Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отбито 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Синьковка, Кучеривка, Первомайское, Ивановка, Кисловка, Крахмальное Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Выимка, Веселое, Переездное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак кафиров возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 30 атак. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Орловка, Тонечко, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 9 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Кураховка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботиного и Новопокровки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Луговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Пятихатки, Лобково, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсону, Дудчанам, Бериславу, Веселому, Львову, Ивановке, Чернобаевке, Камышанам Херсонской области и Очакам Николаевской области.

Что известно о состоянии оккупационного российского войска

На Купянском направлении отдельные военнослужащие российских оккупационных войск жалуются на постоянные потери в живой силе из-за неудачных наступательных действий и заявляют о нежелании вести их в дальнейшем.

Отмечается крайне низкое "качество" новобранцев - в основном это пожилые люди, имеющие проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми и т.д.

Среди военнослужащих российских оккупационных войск существует мнение, что руководство намеренно отправляет их на "мясные" штурмы, не считаясь с потерями.

Также есть информация, что в оккупированном Мариуполе российские военнослужащие из числа бывших заключенных убили своего командира из-за его постоянных угроз, издевательств и убийств других захватчиков.

Кроме того, в Сватовском направлении отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов.

Так, военнослужащие одного из подразделений России сообщают о плохом обеспечении зимней одеждой, продовольствием, водой и т.д.