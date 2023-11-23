Армия РФ усиливает атаки в районе Авдеевки и Бахмута — военные ВСУ

Преступная армия РФ пытается со всех сторон вести атаки в направлении Авдеевки Донецкой области и атакует в районе Бахмута.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам офицера "Легиона Свободы" майора МВД Максима Морозова, преступная армия РФ со всех сторон пытается проводить атаки в направлении Авдеевки.

Военный отметил, что ситуация в районе Авдеевки остается критической, однако украинские военные держат оборонные позиции и наносят российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и технике.

Оккупанты не оставляют попыток завладеть Авдеевкой или окружить город. Противник атакует со всех сторон и активно работает в направлении промзоны, пытаясь зайти туда. Эти враждебные действия уже неизменны несколько дней. Бригады ВСУ контратакуют с целью недопущения продвижения врага и расширения серых зон, – рассказывает военный. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты активно используют авиацию в районе Авдеевки и сбрасывают управляемые авиабомбы, пытаясь уничтожить оборонные позиции украинских военных.

В частности, в результате жестоких бомбардировок города российские военные преступники разрушают многоэтажные здания, чтобы не дать украинским военным устроить позиции там.

Происходит постоянное давление на город. Атаки врага напоминают мясные штурмы. Число российской пехоты увеличилось на Авдеевском направлении. Третью волну наступления на Авдеевку руководство РФ возложило на плечи пехоты. Благодаря этому пушечному мясу враг должен был перейти железную дорогу, зайти в коксохим, завладеть промзоной. Но ни одна цель не достигнута, – отметил Морозов. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации руководителя штаба артиллерии 4-й бригады Нацгвардии Украины "Рубеж" Дениса Нагорного, командование преступной армии РФ волнами бросает пехоту на штурмы позиций украинских военных в районе Бахмута.

Кроме этого, как отмечает Нагорный, оккупанты активно используют заградительные отряды и проходят пути отступления собственных военных.

Военный отметил, что командование преступной армии РФ не считается с большими потерями в живой силе и технике ради ведения постоянных штурмовых действий в районе Бахмута.

Россияне не в состоянии логистически обеспечить то количество нагнанных ими лиц. Вражеские штурмовые группы и группы копателей начинают беситься. Они бегут собственными заминированными полями, – объясняет военный. Поделиться

Он подчеркнул, что российские военные преступники уже пришли к минированию путей отступления для собственных подразделений.

Кроме того, как отмечает Нагорный, враг размещает пулеметчиков позади штурмовых подразделений.

Он также пояснил, что ухудшение погодных условий вынудило украинских военных перейти к позиционной обороне.

Нагорный добавил, что интервенты пытаются давить на логистику Сил обороны, усилились обстрелы украинских позиций. Несмотря на контрбатарейную борьбу ВСУ, войска РФ усилили влияние БПЛА типа Ланцет, а также проводят минирования.