Армия РФ усиливает атаки в районе Авдеевки и Бахмута — военные ВСУ

Преступная армия РФ пытается со всех сторон вести атаки в направлении Авдеевки Донецкой области и атакует в районе Бахмута.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам офицера "Легиона Свободы" майора МВД Максима Морозова, преступная армия РФ со всех сторон пытается проводить атаки в направлении Авдеевки.
Военный отметил, что ситуация в районе Авдеевки остается критической, однако украинские военные держат оборонные позиции и наносят российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и технике.
Он отметил, что российские оккупанты активно используют авиацию в районе Авдеевки и сбрасывают управляемые авиабомбы, пытаясь уничтожить оборонные позиции украинских военных.
В частности, в результате жестоких бомбардировок города российские военные преступники разрушают многоэтажные здания, чтобы не дать украинским военным устроить позиции там.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По информации руководителя штаба артиллерии 4-й бригады Нацгвардии Украины "Рубеж" Дениса Нагорного, командование преступной армии РФ волнами бросает пехоту на штурмы позиций украинских военных в районе Бахмута.
Кроме этого, как отмечает Нагорный, оккупанты активно используют заградительные отряды и проходят пути отступления собственных военных.
Военный отметил, что командование преступной армии РФ не считается с большими потерями в живой силе и технике ради ведения постоянных штурмовых действий в районе Бахмута.
Он подчеркнул, что российские военные преступники уже пришли к минированию путей отступления для собственных подразделений.
Кроме того, как отмечает Нагорный, враг размещает пулеметчиков позади штурмовых подразделений.
Он также пояснил, что ухудшение погодных условий вынудило украинских военных перейти к позиционной обороне.
Нагорный добавил, что интервенты пытаются давить на логистику Сил обороны, усилились обстрелы украинских позиций. Несмотря на контрбатарейную борьбу ВСУ, войска РФ усилили влияние БПЛА типа Ланцет, а также проводят минирования.
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