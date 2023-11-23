Армія РФ посилює атаки в районі Авдіївки та Бахмута — військові ЗСУ

Злочинна армія РФ намагається з усіх сторін вести атаки у напрямку Авдіївки на Донеччині та атакує в районі Бахмута.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами офіцера "Легіону Свободи" майора МВС Максима Морозова, злочинна армія РФ з усїх боків намагається проводити атаки у напрямку Авдіївки.

Військовий зазначив, що ситуація в районі Авдіївки залишається критичною, однак українські військові тримають оборонні позиції та завдають російським окупантам численних втрат у живій силі та техніці.

Окупанти не полишають спроб заволодіти Авдіївкою або оточити місто. Противник атакує з усіх боків та активно працює в напрямку промзони, намагаючись туди зайти. Ці ворожі дії вже незмінні кілька днів. Бригади ЗСУ контратакують з метою недопущення просування ворога і розширення сірих зон, - розповідає військовий. Поширити

Він зазначив, що російські окупанти активно використовують авіацію в районі Авдіївки та скидають керовані авіабомби, намагаючись знищити оборонні позиції українських військових.

Зокрема, внаслідок жорстоких бомбардувань міста російські військові злочинці вщент руйнують багатоповерхові будівлі, аби не дати українським військовим влаштувати позиції там.

Відбувається постійний тиск на місто. Атаки ворога нагадують м'ясні штурми. Кількість російської піхоти збільшилася на Авдіївському напрямку. Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти. Завдяки цьому гарматному м'ясу ворог мав перейти залізницю, зайти в коксохім, заволодіти промзоною. Але жодна ціль не досягнута, - зазначив Морозов. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією керівника штабу артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України "Рубіж" Дениса Нагорного, командування злочинної армії РФ хвилями кидає піхоту на штурми позицій українських військових в районі Бахмута.

Окрім цього, як зазначає Нагорний, окупанти активно використовують загороджувальні загони та мінують шляхи відступу власних військових.

Військовий зазначив, що командування злочинної армії РФ не зважає на великі втрати у живій силі та техніці заради ведення постійних штурмових дій в районі Бахмута.

Росіяни не в змозі логістично забезпечити ту кількість осіб, яку вони нагнали. Ворожі штурмові групи й групи копачів починають скаженіти. Вони біжать власними замінованими полями, - пояснює військовий. Поширити

Він підкреслив, що російські військові злочинці вже дійшли до мінування шляхів відступу для власних підрозділів.

Окрім цього, як зазначає Нагорний, ворог розміщує кулеметників позаду штурмових підрозділів.

Він також пояснив, що погіршення погодних умов змусило українських військових перейти до позиційної оборони.

Нагорний додав, що інтервенти намагаються тиснути на логістику Сил оборони, посилилися обстріли українських позицій. Незважаючи на контрбатарейну боротьбу ЗСУ, війська РФ посилили вплив БПЛА типу "Ланцет", а також проводять мінування.