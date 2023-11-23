Шарль Мішель відзначив прогрес контрнаступу ЗСУ на півдні України
Категорія
Політика
Дата публікації

Шарль Мішель відзначив прогрес контрнаступу ЗСУ на півдні України

Шарль Мішель
Джерело:  The Kyiv Independent

Президент Євроради Шарль Мішель відзначив успіхи контрнаступу українських військових на півдні України, а також успішні дії у Чорному морі та в районі окупованого Росією Криму. 

Що глава Євроради каже про успіхи контрнаступу ЗСУ

Зокрема, Мішель заперечив заяви багатьох аналітиків та посадових осіб про нібито провал ключових цілей контрнаступу українських військових.

Я не думаю, що цей контрнаступ "провалився, - зазначив глава Євроради.

У відповідь на питання щодо ймовірного впливу повільних темпів виробництва та постачання озброєнь та боєприпасів Україні від західних партнерів на темпи контрнаступу українських військових Мішель привів кілька тверджень, аби заперечити ці заяви.

По-перше, надзвичайно важливо те, як українська армія досягла величезних успіхів у Чорному морі. Це важливий крок у правильному напрямку. По-друге, дуже важливим є нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, - зазначив Мішель.

Він визнав, що ключовим фактором успіху українських військових є збереження потужної військової підтримки з боку західних партнерів.

Це те, що ми хочемо зробити. Наприклад, ми вже навчили понад 30 тис солдатів і робитимемо більше, - зазначив глава Євроради.

Також глава Євроради наголосив на необхідності для ЄС прискорити та наростити виробництво озброєнь для надання його Україні.

У Пентагоні заперечили відвертання уваги з України на Ізраїль

Глава Пентагону Ллойд Остін заперечив поширювані хибні твердження, що нібито Вашингтон надав пріоритет конфлікту в Ізраїлі і зменшив увагу до України.

За словами керівника управління преси та інформації Міноборони України Ілларіона Павлюка в ефірі Military Media Center, США самі припинили будь-які спекуляції з цього приводу.

Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме Міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною. І непублічні заяви також свідчили не тільки про глибоку підтримку, а й про чудове розуміння партнерами, для чого вони підтримують Україну і розуміння того, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, вона потрібна цивілізованому світу і їхнім країнам так само, - зазначив Павлюк.

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