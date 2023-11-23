ЗСУ продовжують контрнаступ у бік Мелітополя та Бахмута — зведення Генштабу

Українські військові продовжують контрнаступальну операцію у бік окупованого злочинною армією Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 52 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Продовжується контрнаступальна операція у бік окупованого військовими злочинцями армії РФ Мелітополя у Запорізькій області та на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині.

Окрім цього українські військові продовжують утримувати та розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

За всіма напрямками ворог продовжує зазнавати численних втрат у живій силі та військовій техніці, виснажуючись уздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби противника.

У той же час протягом доби російські військові злочинці завдали 38 авіаударів, та здійснили 32 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках