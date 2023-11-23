ВСУ продолжают контрнаступление в сторону Мелитополя и Бахмута — сводка Генштаба
Категория
Украина
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ВСУ продолжают контрнаступление в сторону Мелитополя и Бахмута — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Контрнаступление ВСУ
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Украинские военные продолжают контрнаступательную операцию в сторону оккупированного преступной армией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 52 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Продолжается контрнаступательная операция в сторону оккупированного военными преступниками армии РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Кроме этого, украинские военные продолжают удерживать и расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По всем направлениям враг продолжает нести многочисленные потери в живой силе и военной технике, истощаясь вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.

В то же время в течение суток российские военные преступники нанесли 38 авиаударов и совершили 32 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Костобобров Черниговской области; Александрия Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам.

  • На Купянском направлении противник при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, где силами обороны отбиты 2 атаки. Нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Купянска, Куриловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

  • На лиманском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 10 атак. Враг нанес авиационные удары в районах Временного Яра, Богдановки, Клещиевки, Торецкая Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак. Противник нанес 6 авиационных ударов в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

  • На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

  • На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары вблизи Водяного и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

  • В Запорожском направлении противник наступательных действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

  • На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

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