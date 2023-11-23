ВСУ продолжают контрнаступление в сторону Мелитополя и Бахмута — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают контрнаступательную операцию в сторону оккупированного преступной армией Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 52 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Продолжается контрнаступательная операция в сторону оккупированного военными преступниками армии РФ Мелитополя в Запорожской области и на южном фланге в районе Бахмута Донецкой области.

Кроме этого, украинские военные продолжают удерживать и расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По всем направлениям враг продолжает нести многочисленные потери в живой силе и военной технике, истощаясь вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.

В то же время в течение суток российские военные преступники нанесли 38 авиаударов и совершили 32 обстрела из РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках