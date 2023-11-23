ВСУ будут скорее получать новые образцы оружия — Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ будут скорее получать новые образцы оружия — Минобороны

Оружие
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Минобороны Украины ускорило поставки новых образцов оружия в армию – без ожидания допуска к эксплуатации и с испытаниями уже на поле боя поставки могут сократиться до 20 дней.

Какие изменения анонсировали в Минобороны

Ожидается, что в результате этих изменений процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может изменяться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов.

Ранее для того, чтобы оружие или техника попали в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев.

Отныне из нее изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград – издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с разными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца.

Обновленный fast track снабжение оружием предполагает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытание новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будут проходить непосредственно на поле боя .

В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не требуется.

Украина начала серийное производство аналогов "Шахедов"

Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц таких дронов производят десятки.

По его словам, оборонная сфера вносит важный вклад в экономику страны. В будущем оно должно стать главным сектором украинской экономики.

Начиная с того, что называют "украинским Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры , – сказал министр.

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