Минобороны раскрыло содержание нового пакета военной помощи от Германии

Германия обновила список военной помощи, поставленной Украине. В новый пакет вошли БМП Marder, тягачи и артиллерийские снаряды.
Что известно о новом пакете помощи Германии
Отмечается, что Германия передала Украине партию из 20 БМП Marder вместе с боекомплектом.
Что получила Украина
1 танк для разминирования Winsent-1;
5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
2380 снарядов 155 мм калибра;
2428 криптофонов;
2 тягача 8x8 HX81;
2 полуприцепа;
9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
2 кареты скорой помощи.
Помощь Германии
Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Вчера министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут 4 системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.
Недавно стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин Marder.
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