Германия предлагает ООН установить контроль над Газой после завершения боевых действий
Категория
Политика
Дата публикации

Германия предлагает ООН установить контроль над Газой после завершения боевых действий

Сектор Газа
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Источник:  Politico

Германия выступила за передачу контроля над территорией сектора Газа под контроль ООН после завершения военной операции Израиля против террористов палестинской группировки ХАМАС.

Может ли ООН получить контроль над Газой после завершения боевых действий

Однако и палестинцы, и некоторые дипломаты ЕС испытывают серьезные сомнения в осуществимости этой идеи, а высокопоставленный палестинский деятель в Европе назвал ее "неприемлемой", - отмечается в материале издания.

Журналисты подчеркивают, что в настоящее время продолжается обсуждение того, как увеличить объем гуманитарной помощи жителям Газы и остановить боевые действия на территории анклава.

Также идет обсуждение дальнейших сценариев после завершения боевых действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в прошлом месяце, что "эффективная и обновленная Палестинская администрация" в конце концов должна руководить Газой, но не предложила никаких указаний на то, как сделать ее "эффективной".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что его страна возьмет на себя общую ответственность за безопасность в Газе на неопределенный период.

В материале издания отмечается, что представители Германии озвучили собственное предложение 21 октября еще до решения военно-политического руководства Израиля относительно начала второго этапа военной операции против боевиков ХАМАС на территории Газы.

Что известно о сценариях будущего Газа

Предлагаются пять разных сценариев будущего Сектора Газа, включая повторный контроль над Сектором Газа Израилем и взятием контроля под контроль либо Палестинской автономией, либо Египтом.

Сценарий ООН также находится в списке.

По мнению Берлина, этот сценарий означает "интернационализацию Газа под эгидой ООН (и региональных партнеров)" с тщательно организованным переходом к палестинскому самоуправлению, а в идеале – посредством выборов и в сочетании с международным соглашением коалиции, обеспечивающим необходимую безопасность".

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