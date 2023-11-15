Німеччина пропонує ООН встановити контроль над Газою після завершення бойових дій

Німеччина виступила за передачу контролю над територією сектора Гази під контроль ООН після завершення військової операції Ізраїлю проти терористів палестинського угруповання ХАМАС.

Чи може ООН отримати контроль над Газою після завершення бойових дій

Однак і палестинці, і деякі дипломати ЄС мають серйозні сумніви в здійсненності цієї ідеї, а високопоставлений палестинський діяч у Європі назвав її "неприйнятною, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Журналісти підкреслюють, що наразі продовжується обговорення того, як збільшити обсяг гуманітарної допомоги для жителів Гази і зупинити бойові дії на території анклаву.

Також ведеться обговорення подальших сценаріїв після завершення бойових дій.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив минулого місяця, що "ефективна й оновлена Палестинська адміністрація" зрештою має керувати Газою, але не запропонував жодних вказівок на те, як зробити її "ефективною".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше заявив, що його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період".

У матеріалі видання зазначається, що представники Німеччини озвучили власну пропозицію 21 жовтня, ще до рішення військово-політичного керівництва Ізраїля щодо початку другого етапу військової операцїі проти бойовиків ХАМАС на території Гази.

Що відомо про сценарії майбутнього Гази

Пропонуються п'ять різних сценаріїв майбутнього Сектора Газа, включно з повторним контролем над Сектором Газа Ізраїлем і взяттям контролю під контроль або Палестинською автономією, або Єгиптом.

Сценарій ООН також є у списку.

На думку Берліна, цей сценарій означає "інтернаціоналізацію Гази під егідою ООН (і регіональних партнерів)" з ретельно організованим переходом до палестинського самоврядування, а в ідеалі - за допомогою виборів і в поєднанні з міжнародною угодою коаліції, що забезпечує необхідну безпеку".