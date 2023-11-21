Германия и ЕС предоставили средства на строительство 6 энергонезависимых медучреждений в Украине

Первая подобная больница начала свою работу во Львове в сентябре, еще пять – откроются до конца 2023 года.

Энергонезависимым больницам в Украине быть

Правительство Германии и Европейского Союза выделили средства на строительство шести больниц, которые будут энергонезависимыми.

Медицинские учреждения расположены во Львовской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях.

Об этом говорится в пресс-релизе GIZ Ukraine.

Первая больница во Львове начала свою работу в сентябре, еще пять откроются до конца 2023 года.

Медицинские учреждения построены из модульных конструкций, отвечающих европейским стандартам энергосбережения. Новые больницы будут работать в г. Перещепино, Днепропетровской области, пгт. Широкое, Запорожской области, пос. Березанка, Николаевской области, г. Тростянец, Сумской области и Чернигове.

Для каждой больницы построены автономные солнечные станции установленной мощностью 70 кВт. Они рассчитаны на обеспечение бесперебойного функционирования всего имеющегося медицинского оборудования в построенных модулях (без учета потребностей отопления). Солнечные панели установлены и на модульных блоках, и на крышах существующих заведений, и на земельных участках рядом с модульной больницей – в зависимости от ситуации.

В состав солнечной станции входят также резервные накопители электрического питания мощностью 50 кВт, установленные в модульных больницах, гибридные и сетевые инверторы, программное обеспечение для работы станций в режиме онлайн.

Для аварийного энергоснабжения пяти больниц также установлены дизельные генераторы мощностью 160 кВт вместе с резервом топлива.

Вокруг зданий обустроено пространство, обеспечен доступ к модульным больницам лиц с ограниченными возможностями. Все заведения вместе с генераторами защищены барьерами HESCO, которые должны защитить больницы от обломков на случай возможных обстрелов.

Реализация активностей осуществляется GIZ Ukraine в рамках проекта "EU4ResilientRegions – Специальной программы поддержки Украины", которая софинансируется Европейским Союзом и правительством Германии.

Германия поможет украинской энергетике

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 54,3 миллиона евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что средства будут направлены на закупку энергетического оборудования, которое необходимо для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.