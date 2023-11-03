До конца десятилетия. Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине — генерал Фройдинг

С началом войны на Ближнем Востоке для Германии ничего не меняется. Поддержка Израиля и Украины будет равноценна.

Германия и дальше будет помогать Украине в военном плане

В Германии настроены оказывать военную поддержку Украине до конца этого десятилетия и дальше.

Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фройдинг, руководитель Специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, в интервью газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

По его словам, с началом войны на Ближнем Востоке для Германии ничего не меняется:

Для нас понятно: мы поддерживаем Украину так же, как Израиль. Поделиться

Однако, как отметил генерал, начальная ситуация в обеих странах сильно отличается.

Украинские вооруженные силы только начинают модернизироваться. Армия Израиля хорошо оснащена, хорошо обучена и готова изо дня в день вести войну. Экономические возможности Украины и Израиля также совершенно разные. Кроме того, природа войны отличается, – объяснил Фройдинг. Поделиться

Он отметил, что если в начале великой войны речь шла преимущественно о ситуативной поддержке, то сейчас идет планирование на долгосрочную перспективу.

Вместе с Украиной и нашими партнерами мы говорим о том, как должны выглядеть будущие украинские вооруженные силы. Понятно одно: военная поддержка Украины – это задача до конца десятилетия. В нашем бюджетном планировании уже предусмотрены средства к 2032 году, что свидетельствует о нашей решительности, – говорит генерал. Поделиться

Он отметил необходимость помочь Украине развивать способности, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защитить себя и сдерживать нападающих.

Для меня борьба за свободу не имеет срока давности, – сказал немецкий генерал. Поделиться

Фройдинг также рассказал, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины более 8 тысяч украинских солдат прошли подготовку в Германии.

Что известно о помощи Германии Украине

Германия 2 ноября предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.

Также Берлин предоставил Украине несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германия передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Также в последнем пакете помощи от 27 октября Украина получила еще одну пусковую установку IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.