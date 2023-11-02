Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.
Что вошло в новый пакет помощи от Германии
В новый военный пакет вошли:
12 бронетранспортеров (название неизвестно);
7 разведдронов Primoco ONE;
2 защитные системы AMPS для вертолетов;
5 надводных дронов;
10 тысяч очков безопасности;
32 терминалы для спутниковой связи;
PCB-принтер (3D);
5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;
12 грузовиков типа MAN TGS.
Правительство Германии также выделило 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.
Также Германия готовит к передаче 25 танков Leopard 1A5, профинансированных в рамках совместного проекта с Данией.
Что известно о помощи Германии Украине
Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Также в последнем пакете помощи от 27 октября Украина получила еще одну пусковую установку IRIS-T и четыре бронетранспортера.
Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.
Wisent 1 – это бронированные инженерные танки для разминирования. Он базируется на модифицированном корпусе боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача Wisent (в переводе "зубр") делать проходы в минных полях, чтобы потом там могли продвинуться пехотинцы.
Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-