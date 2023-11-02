Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Германия
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Источник:  Правительство Германии

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.

Что вошло в новый пакет помощи от Германии

В новый военный пакет вошли:

  • 12 бронетранспортеров (название неизвестно);

  • 7 разведдронов Primoco ONE;

  • 2 защитные системы AMPS для вертолетов;

  • 5 надводных дронов;

  • 10 тысяч очков безопасности;

  • 32 терминалы для спутниковой связи;

  • PCB-принтер (3D);

  • 5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;

  • 12 грузовиков типа MAN TGS.

Правительство Германии также выделило 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.

Также Германия готовит к передаче 25 танков Leopard 1A5, профинансированных в рамках совместного проекта с Данией.

Что известно о помощи Германии Украине

Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Также в последнем пакете помощи от 27 октября Украина получила еще одну пусковую установку IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Wisent 1 – это бронированные инженерные танки для разминирования. Он базируется на модифицированном корпусе боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача Wisent (в переводе "зубр") делать проходы в минных полях, чтобы потом там могли продвинуться пехотинцы.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

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