Германия передала Украине новый военный пакет. Что туда вошло

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и разные дроны.

Что вошло в новый пакет помощи от Германии

В новый военный пакет вошли:

12 бронетранспортеров (название неизвестно);

7 разведдронов Primoco ONE;

2 защитные системы AMPS для вертолетов;

5 надводных дронов;

10 тысяч очков безопасности;

32 терминалы для спутниковой связи;

PCB-принтер (3D);

5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;

12 грузовиков типа MAN TGS.

Правительство Германии также выделило 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.

Также Германия готовит к передаче 25 танков Leopard 1A5, профинансированных в рамках совместного проекта с Данией.

Что известно о помощи Германии Украине

Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германии передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T. Также в последнем пакете помощи от 27 октября Украина получила еще одну пусковую установку IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Недавно же стало известно, что Украина получит от Берлина танки для разминирования Wisent 1 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Wisent 1 – это бронированные инженерные танки для разминирования. Он базируется на модифицированном корпусе боевого танка Leopard 1 со снятой башней. Главная задача Wisent (в переводе "зубр") делать проходы в минных полях, чтобы потом там могли продвинуться пехотинцы.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн. евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.