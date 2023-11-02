Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.
Що увійшло до нового пакету допомоги від Німеччини
До нового військового пакету увійшли:
12 бронетранспортерів (назва невідома);
7 розвіддронів Primoco ONE;
2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
5 надводних дронів;
10 тисяч безпекових окулярів;
32 термінали для супутникового зв’язку;
PCB-принтер (3D);
5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;
12 вантажівок типу MAN TGS.
Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.
Також Німеччина готує до передачі 25 танків Leopard 1A5, які профінансовані у рамках спільного проєкту з Данією.
Що відомо про допомогу Німеччини Україні
Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. Також в останньому пакеті допомоги від 27 жовтня Україна отримала ще одну пускову установку IRIS-T та чотири бронетранспортери.
А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.
Wisent 1 - це броньовані інженерні танки для розмінування. Він базується на модифікованому корпусі бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання Wisent (у перекладі "зубр") робити проходи у мінних полях, щоб потім там могли просунутися піхотинці.
Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.
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