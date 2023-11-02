Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Німеччина
Джерело:  Уряд Німеччини

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

Що увійшло до нового пакету допомоги від Німеччини

До нового військового пакету увійшли:

  • 12 бронетранспортерів (назва невідома);

  • 7 розвіддронів Primoco ONE;

  • 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

  • 5 надводних дронів;

  • 10 тисяч безпекових окулярів;

  • 32 термінали для супутникового зв’язку;

  • PCB-принтер (3D);

  • 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;

  • 12 вантажівок типу MAN TGS.

Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.

Також Німеччина готує до передачі 25 танків Leopard 1A5, які профінансовані у рамках спільного проєкту з Данією.

Що відомо про допомогу Німеччини Україні

Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. Також в останньому пакеті допомоги від 27 жовтня Україна отримала ще одну пускову установку IRIS-T та чотири бронетранспортери.

А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Wisent 1 - це броньовані інженерні танки для розмінування. Він базується на модифікованому корпусі бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання Wisent (у перекладі "зубр") робити проходи у мінних полях, щоб потім там могли просунутися піхотинці.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

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