Україна отримала нову масштабну фінансову допомогу

Лише протягом поточного місяця офіційний Київ отримав близько 2,8 мільярда доларів фінансової підтримки від своїх міжнародних партнерів. Що важливо розуміти, 40% від усієї суми — грантові кошти.

США та ЄС продовжують фінансово підтримувати Україну

Міністерство фінансів України звертає увагу на те, що частину грошей ми отримали від офіційного Брюсселя як дев'ятий транш масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Окрім того, уточнюється, що загалом з початку року обсяг допомоги за програмою МФД склав 15 мільярдів євро.

ЄС – 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

США – 1,15 млрд доларів (грант).

Що також важливо розуміти, грант від США це частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

Протягом поточного року Київ отримав від країни вже 10,9 млрд доларів, теж на умовах гранту.

Міжнародне фінансування спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, – йдеться у Мінфіні. Поширити

У відомстві звертають увагу на те, що протягом останніх 10 місяців їм вдалося залучити загалом 35,4 мільярда доларів від міжнародних партнерів.

У США висунули вимогу Байдену щодо продовження підтримки України

1 листопада офіційно стало відомо, що група республіканців з Палати представників США вимагає від очільника Білого Джо Байдена відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю від більшого пакета, який включає кошти для України.

Окрім того, вони хочуть почути, як Україна планує перемогти у війні та що для цього зроблять Штати.