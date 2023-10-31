У США заарештували трьох росіян за багатомільйонну контрабанду для армії РФ

Насріддінов, Гольцев і Пузирьова організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько 10 млн дол США. Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у РФ, пізніше виявляли у російській техніці на полі бою в Україні.

У США заарештовано російських контрабандистів

Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення громадянину США й двом громадянам Канади російського походження у контрабанді електроніки в РФ.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Згідно із судовими документами, 52-річного громадянина РФ і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій і змові з метою шахрайства.

Насріддінова арештували в Брукліні, а Гольцева й Пузирьову – в готелі на Манхеттені, коли вони приїхали відвідати спільника.

Прокурори Брукліна вимагають взяти обвинувачених під варту до проведення суду, оскільки існує серйозна загроза їхньої втечі.

Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в Росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям.

Протягом року Насріддінов, Гольцев і Пузирьова організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько 10 млн дол США, причому значна їх частина йшла на потреби російської оборони. Поширити

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у РФ, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні – зокрема в комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ", комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305Е", вертольотах Ка-52, дронах "Орлан-10" і бойових танках Т-72Б3, – повідомили у прокуратурі. Поширити

Схема працювала так: Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками й постачальниками.

Насріддінов і Гольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаю, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися в Росію. А Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.

Громадянин РФ отримав тюремний термін за порушення санкцій

У Нідерландах суд присудив російському підприємцю півтора року в’язниці та 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.

Про це повідомляє нідерландський мовник NOS.

Громадянина РФ Дмитрія К. затримали минулого року в селі Горссель у нідерландській провінції Гелдерланд після того, як служба фінансових розслідувань Нідерландів зацікавилась підозрілими транзакціями на його рахунку.

З’ясувалося, що чоловік, який до цього шість років займався торгівлею мікрочипами й дронами, протягом семи місяців відправляв ці товари в Росію, що порушувало санкційний режим Європейського Союзу.

Дмитрій К. намагався обійти санкції через фіктивні компанії на Мальдівах, які використовувались для імпорту електроніки до російських збройних та оборонних компаній.

Нідерландський суд дійшов висновку, що підприємець навмисно намагався обійти санкції ЄС, чим завдав "серйозної шкоди у серйозний спосіб" механізму, покликаному відрізати Росію від критично важливих технологій для оборонної промисловості.