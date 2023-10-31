Росіянин у Нідерландах отримав тюремний строк за обхід санкцій ЄС

Росіянина Дмитрія К. затримали минулого року в селі Горссель у нідерландській провінції Гелдерланд. До цього служба фінансових розслідувань Нідерландів зацікавилась підозрілими транзакціями на його рахунку.

Громадянин РФ отримав тюремний термін за порушення санкцій

У Нідерландах суд присудив російському підприємцю півтора року в’язниці та 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.

Про це повідомляє нідерландський мовник NOS.

Громадянина РФ Дмитрія К. затримали минулого року в селі Горссель у нідерландській провінції Гелдерланд після того, як служба фінансових розслідувань Нідерландів зацікавилась підозрілими транзакціями на його рахунку.

З’ясувалося, що чоловік, який до цього шість років займався торгівлею мікрочипами й дронами, протягом семи місяців відправляв ці товари в Росію, що порушувало санкційний режим Європейського Союзу.

Дмитрій К. намагався обійти санкції через фіктивні компанії на Мальдівах, які використовувались для імпорту електроніки до російських збройних та оборонних компаній.

Нідерландський суд дійшов висновку, що підприємець навмисно намагався обійти санкції ЄС, чим завдав "серйозної шкоди у серйозний спосіб" механізму, покликаному відрізати Росію від критично важливих технологій для оборонної промисловості.

Після оголошення санкцій "бізнес-модель" відповідача, по суті, полягала в ухилянні від санкцій, – йдеться у вироку. Поширити

Нідерландська прокуратура просила для Дмитрія К. три роки ув’язнення й 200 тисяч євро штрафу, але суд погодився на 18 місяців позбавлення волі.

Зазначається, що це перша справа про ігнорування санкцій проти Росії, яку передали на розгляд нідерландського кримінального суду.

Раніше цього місяця прокуратура Нідерландів покарала чотири нідерландські компанії та вісім осіб за допомогу РФ в будівництві Керченського мосту до Криму.

Антиросійські санкції ЄС за війну в Україні подовжено на півроку

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити на шість місяців санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України.

У відомстві нагадали, що санкції передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам. Вони діятимуть щонайменше до 15 березня 2024 року.

Обмеження застосовано відносно майже 1 800 фізичних та юридичних осіб у відповідь на військову агресію Росії проти України.

У рамках перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати включення до списку чотирьох фізичних осіб.

ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу доти, доки це буде необхідно, – наголосили у відомстві. Поширити

Раніше видання Reuters повідомляло, що Євросоюз відмовився від продовження санкцій проти трьох бізнесменів з Росії.

За інформацією джерел видання, обмеження не продовжили проти: російського бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдеара Фархада Ахмедова, колишнього голови російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна.