Россиянин в Нидерландах получил тюремный срок за обход санкций ЕС

Дмитрия К. задержали в прошлом году в деревне Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд. До этого служба финансовых расследований Нидерландов заинтересовалась подозрительными транзакциями на его счету.
Гражданин РФ получил тюремный срок за нарушение санкций
В Нидерландах суд присудил российскому предпринимателю полтора года тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа за поставку в Россию микросхем в обход санкций.
Об этом сообщает NOS.
Гражданин РФ Дмитрий К. был задержан в прошлом году в селе Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд после того, как служба финансовых расследований Нидерландов заинтересовалась подозрительными транзакциями на его счету.
Выяснилось, что мужчина, до этого шесть лет занимавшийся торговлей микрочипами и дронами, в течение семи месяцев отправлял эти товары в Россию, что нарушало санкционный режим Европейского Союза.
Дмитрий К. пытался обойти санкции при помощи фиктивных компаний на Мальдивах, которые использовались для импорта электроники в российские вооруженные и оборонные компании.
Нидерландский суд пришел к выводу, что предприниматель намеренно пытался обойти санкции ЕС, чем нанес "серьезный ущерб серьезным образом" механизму, призванному отрезать Россию от критически важных технологий для оборонной промышленности.
Нидерландская прокуратура просила для Дмитрия К. три года заключения и 200 тысяч евро штрафа, но суд согласился на 18 месяцев лишения свободы.
Это первое дело об игнорировании санкций против России, которое передали на рассмотрение нидерландского уголовного суда.
Ранее в этом месяце прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландских компании и восемь человек за помощь РФ в строительстве Керченского моста в Крым.
Антироссийские санкции ЕС за войну в Украине продлены на полгода
Совет Европейского Союза решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении российских физических и юридических лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины.
В ведомстве напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам. Они будут действовать, по меньшей мере, до 15 марта 2024 года.
Ограничение применено в отношении почти 1800 физических и юридических лиц в ответ на военную агрессию России против Украины.
В рамках пересмотра санкций Рада также приняла решение не продолжать включение в список четырех физических лиц.
Ранее издание Reuters сообщало, что Евросоюз отказался от продления санкций против трех бизнесменов из России.
По информации источников издания, ограничения не продлили против: российского бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова, бывшего главы российской компании электронной коммерции Ozon Александра Шульгина.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-