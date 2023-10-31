Россиянин в Нидерландах получил тюремный срок за обход санкций ЕС

Дмитрия К. задержали в прошлом году в деревне Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд. До этого служба финансовых расследований Нидерландов заинтересовалась подозрительными транзакциями на его счету.

Гражданин РФ получил тюремный срок за нарушение санкций

В Нидерландах суд присудил российскому предпринимателю полтора года тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа за поставку в Россию микросхем в обход санкций.

Об этом сообщает NOS.

Гражданин РФ Дмитрий К. был задержан в прошлом году в селе Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд после того, как служба финансовых расследований Нидерландов заинтересовалась подозрительными транзакциями на его счету.

Выяснилось, что мужчина, до этого шесть лет занимавшийся торговлей микрочипами и дронами, в течение семи месяцев отправлял эти товары в Россию, что нарушало санкционный режим Европейского Союза.

Дмитрий К. пытался обойти санкции при помощи фиктивных компаний на Мальдивах, которые использовались для импорта электроники в российские вооруженные и оборонные компании.

Нидерландский суд пришел к выводу, что предприниматель намеренно пытался обойти санкции ЕС, чем нанес "серьезный ущерб серьезным образом" механизму, призванному отрезать Россию от критически важных технологий для оборонной промышленности.

После объявления санкций "бизнес-модель" ответчика, по сути, заключалась в уклонении от санкций, – говорится в приговоре. Поделиться

Нидерландская прокуратура просила для Дмитрия К. три года заключения и 200 тысяч евро штрафа, но суд согласился на 18 месяцев лишения свободы.

Это первое дело об игнорировании санкций против России, которое передали на рассмотрение нидерландского уголовного суда.

Ранее в этом месяце прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландских компании и восемь человек за помощь РФ в строительстве Керченского моста в Крым.

Антироссийские санкции ЕС за войну в Украине продлены на полгода

Совет Европейского Союза решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении российских физических и юридических лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины.

В ведомстве напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам. Они будут действовать, по меньшей мере, до 15 марта 2024 года.

Ограничение применено в отношении почти 1800 физических и юридических лиц в ответ на военную агрессию России против Украины.

В рамках пересмотра санкций Рада также приняла решение не продолжать включение в список четырех физических лиц.

ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это необходимо, – отметили в ведомстве. Поделиться

Ранее издание Reuters сообщало, что Евросоюз отказался от продления санкций против трех бизнесменов из России.

По информации источников издания, ограничения не продлили против: российского бизнесмена Григория Березкина, миллиардера Фархада Ахмедова, бывшего главы российской компании электронной коммерции Ozon Александра Шульгина.