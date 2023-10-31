В США арестовали троих россиян за многомиллионную контрабанду для армии РФ

Насриддинов, Гольцев и Пузырева организовали отправку более 300 партий запрещенных товаров общей стоимостью около 10 млн долл США. Некоторые из электронных компонентов, таким образом ввозимых в РФ, позже обнаруживали в российской технике на поле боя в Украине.

В США арестованы российские контрабандисты

Суд в Нью-Йорке предъявил обвинение гражданину США и двум гражданам Канады российского происхождения в контрабанде электроники в РФ.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, проживающего в США 52-летнего гражданина РФ и Таджикистана Салимджона Насриддинова и 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, которые живут в Канаде, обвиняют в контрабанде, сговоре с целью нарушения санкций целью мошенничества.

Насриддинова арестовали в Бруклине, а Гольцева и Пузыреву – в отеле на Манхэттене, когда они приехали навестить сообщника.

Прокуроры Бруклина требуют заключить обвиняемых под стражу до проведения суда, поскольку существует серьезная угроза их побегу.

Следствие считает, что три фигуранта использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, для незаконной поставки, закупки и отправки в Россию электроники двойного назначения российским подсанкционным компаниям.

В течение года Насриддинов, Гольцев и Пузырева организовали отправку более 300 партий запрещенных товаров общей стоимостью около 10 млн долл США, причем значительная их часть уходила на нужды российской обороны. Поделиться

Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, которые таким образом ввозились в РФ, позже обнаруживали в российской технике на поле боя в Украине – в частности в комплексе радиоразведки "Торн-МДМ", комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2", легкой многоцелевой. управляемой ракете "Изделие 305Е", вертолетах Ка-52, дронах "Орлан-10" и боевых танках Т-72Б3, – сообщили в прокуратуре. Поделиться

Схема работала так: Гольцев получал заказы от российских компаний на приобретение товаров в США, после чего, используя псевдо, общался с американскими производителями и поставщиками.

Насриддинов и Гольцев дальше отгружали товары разным компаниям-посредникам, в частности в Турции, Китае, Индии и ОАЭ, откуда они переправлялись в Россию. Пузырева же руководила многочисленными банковскими счетами и осуществляла финансовые операции в рамках этой схемы.

Гражданин РФ получил тюремный срок за нарушение санкций

В Нидерландах суд присудил российскому предпринимателю полтора года тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа за поставку в Россию микросхем в обход санкций.

Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS.

Гражданин РФ Дмитрий К. был задержан в прошлом году в селе Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд после того, как служба финансовых расследований Нидерландов заинтересовалась подозрительными транзакциями на его счету.

Выяснилось, что мужчина, до этого шесть лет занимавшийся торговлей микрочипами и дронами, в течение семи месяцев отправлял эти товары в Россию, что нарушало санкционный режим Европейского Союза.

Дмитрий К. пытался обойти санкции из-за фиктивных компаний на Мальдивах, которые использовались для импорта электроники в российские вооруженные и оборонные компании.

Нидерландский суд пришел к выводу, что предприниматель намеренно пытался обойти санкции ЕС, чем нанес "серьезный ущерб серьезным образом" механизму, призванному отрезать Россию от критически важных технологий для оборонной промышленности.