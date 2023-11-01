Украина получила новую масштабную финансовую помощь
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Экономика
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Украина получила новую масштабную финансовую помощь

Министерство финансов Украины
доллары
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Только за текущий месяц официальный Киев получил около 2,8 миллиарда долларов финансовой поддержки от своих международных партнеров. Что важно понимать, 40% всей суммы — грантовые средства.
 

США и ЕС продолжают финансово поддерживать Украину

Министерство финансов Украины обращает внимание на то, что часть денег мы получили от официального Брюсселя как девятый транш масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год.

Кроме того, уточняется, что всего с начала года объем помощи по программе МФД составил 15 миллиардов евро.

  • ЕС – 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);

  • США – 1,15 млрд долларов (грант).

Что также важно понимать, грант от США является частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

В текущем году Киев получил от страны уже 10,9 млрд долларов, тоже на условиях гранта.

Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения, - говорят в Минфине.

В ведомстве обращают внимание на то, что за последние 10 месяцев им удалось привлечь в общей сложности 35,4 миллиарда долларов от международных партнеров.

В США выдвинули требование Байдену по продолжению поддержки Украины

1 ноября официально стало известно, что группа республиканцев из Палаты представителей США требует от главы Белого Джо Байдена отделить дополнительное финансирование для Израиля от большего пакета, включающего средства для Украины.

Кроме того, они хотят услышать, как Украина планирует победить в войне и что для этого сделают Штаты.

Простая стратегия "мы с вами пока не победим" или "мы должны победить" не является стратегией победы. Как Украина побеждает и сколько времени это займет? Эти оценки не должны быть точными, но мы должны понимать конечные цели и критерии выхода, – заявили они.

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