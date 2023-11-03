До кінця десятиліття. Німеччина продовжить надавати військову підтримку Україні — генерал Фройдінг

З початком війни на Близькому Сході для Німеччини нічого не змінюється. Підтримка Ізраїлю та України буде рівноцінною.

Німеччина і далі допомагатиме Україні у військовому плані

У Німеччині налаштовані надавати військову підтримку Україні до кінця цього десятиліття і далі.

Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, в інтерв'ю газетам Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten.

За його словами, з початком війни на Близькому Сході для Німеччини нічого не змінюється:

Для нас зрозуміло: ми підтримуємо Україну так само, як і Ізраїль. Поширити

Однак, як зазначив генерал, початкова ситуація в обох країнах дуже відрізняється.

Українські збройні сили тільки починають модернізуватися. Армія Ізраїлю добре оснащена, добре навчена і готова з дня на день вести війну. Економічні можливості України та Ізраїлю також абсолютно різні. Крім того, природа війни відрізняється, – пояснив Фройдінг. Поширити

Він зазначив, що якщо початку великої війни йшлося переважно про ситуативну підтримку, то зараз йде планування на довгострокову перспективу.

Разом з Україною та нашими партнерами ми говоримо про те, як мають виглядати майбутні українські збройні сили. Зрозуміло одне: військова підтримка України – це завдання до кінця десятиліття і далі. У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість, – зазначив генерал. Поширити

Він наголосив на необхідності допомогти Україні розвивати спроможності, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захистити себе і стримувати нападників.

Для мене боротьба за свободу не має терміну придатності, – сказав німецький генерал. Поширити

Фройдінг також розповів, що з початку повномасштабної російської агресії проти України понад 8 тисяч українських солдатів пройшли підготовку в Німеччині.

Що відомо про допомогу Німеччини Україні

Німеччина 2 листопада надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.

Також раніше Берлін надав Україні декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. Також в останньому пакеті допомоги від 27 жовтня Україна отримала ще одну пускову установку IRIS-T та чотири бронетранспортери.

А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.