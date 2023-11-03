До кінця десятиліття. Німеччина продовжить надавати військову підтримку Україні — генерал Фройдінг

З початком війни на Близькому Сході для Німеччини нічого не змінюється. Підтримка Ізраїлю та України буде рівноцінною.
Німеччина і далі допомагатиме Україні у військовому плані
У Німеччині налаштовані надавати військову підтримку Україні до кінця цього десятиліття і далі.
Про це заявив генерал-майор Крістіан Фройдінг, керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, в інтерв'ю газетам Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten.
За його словами, з початком війни на Близькому Сході для Німеччини нічого не змінюється:
Однак, як зазначив генерал, початкова ситуація в обох країнах дуже відрізняється.
Він зазначив, що якщо початку великої війни йшлося переважно про ситуативну підтримку, то зараз йде планування на довгострокову перспективу.
Він наголосив на необхідності допомогти Україні розвивати спроможності, щоб вона могла залишатися вільною державою, здатною захистити себе і стримувати нападників.
Фройдінг також розповів, що з початку повномасштабної російської агресії проти України понад 8 тисяч українських солдатів пройшли підготовку в Німеччині.
Що відомо про допомогу Німеччини Україні
Німеччина 2 листопада надала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і різні дрони.
Також раніше Берлін надав Україні декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. Також в останньому пакеті допомоги від 27 жовтня Україна отримала ще одну пускову установку IRIS-T та чотири бронетранспортери.
А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.
Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.
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