Німеччина та ЄС надали кошти на будівництво 6 енергонезалежних медзакладів в Україні

Перша подібна лікарня розпочала свою роботу у Львові у вересні, ще п’ять – відкриються до кінця 2023 року.

Енергонезалежним лікарням в Україні бути

Уряд Німеччини та Європейського Союзу виділили кошти на будівництво шести лікарень, які будуть енергонезалежними.

Медичні заклади розташовані в Львівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Запорізькій і Чернігівській областях.

Про це йдеться у пресрелізі GIZ Ukraine.

Перша лікарня у Львові розпочала свою роботу в вересні, ще п’ять – відкриються до кінця 2023 року.

Медичні заклади збудовані із модульних конструкцій, які відповідають європейським стандартам енергозбереження. Нові лікарні працюватимуть в м. Перещепине, Дніпропетровської області, смт. Широке, Запорізької області, сел. Березанка, Миколаївської області, м. Тростянець, Сумської області і м. Чернігові.

Для кожної лікарні збудовані автономні сонячні електричні станції встановленою потужністю 70 кВт. Вони розраховані на забезпечення безперебійного функціонування всього наявного медичного обладнання в збудованих модулях (без урахування потреб опалення). Сонячні панелі встановлено і на модульних блоках, і на дахах існуючих закладів, і на земельних ділянках поруч з модульною лікарнею – залежно від ситуації.

До складу сонячної станції також входять резервні накопичувачі електричного живлення потужністю 50 кВт, встановлені в модульних лікарнях, гібридні та мережеві інвертори, програмне забезпечення для роботи станцій в режимі онлайн.

Для аварійного енергопостачання п’яти лікарень також встановлені дизельні генератори потужністю 160 кВт разом з резервом палива.

Навколо будівель облаштовано простір, забезпечено доступ до модульних лікарень осіб з обмеженими можливостями. Всі заклади, разом з генераторами, захищені бар’єрами HESCO, які мають захистити лікарні від уламків на випадок можливих обстрілів.

Реалізація активностей здійснюється GIZ Ukraine в рамках проєкту "EU4ResilientRegions – Спеціальної програми підтримки України", яка співфінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини.

Німеччина допоможе українській енергетиці

Федеральне міністерство економіки й захисту клімату Німеччини внесе до Фонду підтримки енергетики України 54,3 мільйона євро.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що кошти спрямують на закупівлю енергетичного обладнання, яке необхідне для відновлення і ремонту українських енергетичних об'єктів.