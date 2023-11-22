Міноборони розкрило вміст нового пакета військової допомоги від Німеччини

Німеччина оновила список військової допомоги, яку поставила Україні. До нового пакета увійшли БМП Marder, тягачі та артилерійські снаряди.

Що відомо про новий пакет допомоги Німеччини

Зазначається, що Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.

Що отримала Україна

1 танк для розмінування Winsent-1;

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance;

2380 снарядів 155 мм калібру;

2428 криптофонів;

2 тягачі 8x8 HX81;

2 напівпричепи;

9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

2 карети швидкої допомоги.

Допомога Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 4 системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.