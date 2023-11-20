В Минобороны обнародовали детали плана по подготовке инфраструктуры для F-16

Что известно о плане подготовки инфраструктуры для использования F-16 в Украине.

По словам первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, презентация прошла во время конференции в Копенгагене.

Представил концепцию - специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основная цель которой - организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины. У программы будет два этапа развертывания: "быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года, и "масштабирование", - отметил Павлюк. Поделиться

Что известно о ключевых направлениях интеграции F-16

Он подчеркнул, что ключевыми направлениями являются поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов и авиабаз, защита этой инфраструктуры, в частности, посредством усиления ПВО.

Кроме того, ведомство также будет заниматься набором и подготовкой пилотов и технического персонала, поддержкой технического обслуживания западных самолетов и связанной с ними логистикой, международными связями, юридическими, финансовыми, безопасностными и административными функциями.