В Минобороны обнародовали детали плана по подготовке инфраструктуры для F-16
Категория
Украина
Дата публикации

В Минобороны обнародовали детали плана по подготовке инфраструктуры для F-16

Александр Павлюк
Читати українською
Источник:  online.ua

Украина представила западным партнерам концептуальный план по интеграции американских истребителей F-16 в общую систему вооружений ВСУ.

Что известно о плане подготовки инфраструктуры для использования F-16 в Украине.

По словам первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, презентация прошла во время конференции в Копенгагене.

Представил концепцию - специально созданной при Министерстве обороны Украины структуры, основная цель которой - организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины. У программы будет два этапа развертывания: "быстрый трек", рассчитанный до конца 2024 года, и "масштабирование", - отметил Павлюк.

Что известно о ключевых направлениях интеграции F-16

Он подчеркнул, что ключевыми направлениями являются поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов и авиабаз, защита этой инфраструктуры, в частности, посредством усиления ПВО.

Кроме того, ведомство также будет заниматься набором и подготовкой пилотов и технического персонала, поддержкой технического обслуживания западных самолетов и связанной с ними логистикой, международными связями, юридическими, финансовыми, безопасностными и административными функциями.

По состоянию на ноябрь 2023 при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые украинские летчики и инженеры продолжают обучение на F-16, которое началось в августе этого года, - подчеркнул Павлюк.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США снабдят Украину нужными комплектующими для самолетов F-16
Минобороны США
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Могут ли F-16 изменить ход войны в Украине — ответ Минобороны Эстонии
Ханно Певкур
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Изменят ли истребители F-16 ход войны — ответ Воздушных сил
Изменят ли истребители F-16 ход войны — ответ Воздушных сил

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.