В Минобороны обнародовали детали плана по подготовке инфраструктуры для F-16

Украина представила западным партнерам концептуальный план по интеграции американских истребителей F-16 в общую систему вооружений ВСУ.
Что известно о плане подготовки инфраструктуры для использования F-16 в Украине.
По словам первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, презентация прошла во время конференции в Копенгагене.
Что известно о ключевых направлениях интеграции F-16
Он подчеркнул, что ключевыми направлениями являются поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов и авиабаз, защита этой инфраструктуры, в частности, посредством усиления ПВО.
Кроме того, ведомство также будет заниматься набором и подготовкой пилотов и технического персонала, поддержкой технического обслуживания западных самолетов и связанной с ними логистикой, международными связями, юридическими, финансовыми, безопасностными и административными функциями.
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