Изменят ли истребители F-16 ход войны — ответ Воздушных сил

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат отметил, что истребители F-16 смогут существенно повлиять на ход войны в Украине.
Изменят ли истребители F-16 ход войны
По его словам, в нашей стране нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе.
Он также отметил, что с помощью авиационных комплексов, таких как F-16, украинские воздушные силы смогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска.
Что известно о F-16 для Украины
Напомним, ряд союзников Украины согласились предоставить нашей стране истребители F-16. Например, Соединенные Штаты Америки уже приступили к обучению пилотов на американских истребителях.
В частности, 7 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев.
Кроме того, Бухарест открыл Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти, впрочем, по состоянию на 13 ноября учебы еще не начались.
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