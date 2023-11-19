Изменят ли истребители F-16 ход войны — ответ Воздушных сил

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат отметил, что истребители F-16 смогут существенно повлиять на ход войны в Украине.

Изменят ли истребители F-16 ход войны

Я хотел бы поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты и очень серьезно изменят. Вопрос в том, чтобы эти самолеты не обладали тактико-техническими характеристиками значительно слабее российских, - подчеркнул Игнат. Поделиться

По его словам, в нашей стране нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе.

И ряд других факторов, имеющих многоцелевой самолет. То есть F-16. Определенные модификации. Который может наносить удары по наземным целям, по надводным целям и по воздушным целям и защитить государство внутри от ракет и дронов, - пояснил спикер. Поделиться

Он также отметил, что с помощью авиационных комплексов, таких как F-16, украинские воздушные силы смогут отогнать российскую авиацию подальше и прикрыть с воздуха наши наземные войска.

Что известно о F-16 для Украины

Напомним, ряд союзников Украины согласились предоставить нашей стране истребители F-16. Например, Соединенные Штаты Америки уже приступили к обучению пилотов на американских истребителях.

В частности, 7 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев.

Кроме того, Бухарест открыл Европейский учебный центр на военно-воздушной базе Фетешти, впрочем, по состоянию на 13 ноября учебы еще не начались.