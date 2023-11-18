Могут ли F-16 изменить ход войны в Украине — ответ Минобороны Эстонии

По мнению главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, сами по себе западные самолеты не смогут изменить ход боевых действий в Украине.
Как западные самолеты могут повлиять на ситуацию на фронте
Певкур отметил, что в настоящее время украинским военным необходимо вообще любое вооружение, однако сами по себе западные самолеты не смогут существенно повлиять на ход боевых действий.
Глава Минобороны Эстонии убежден, что вопрос того, какое именно оружие необходимо украинским военным, должен решать Генштаб ВСУ.
Он также добавил, что только 50 стран со всего мирового сообщества дали согласие на оказание военной помощи Украине.
Что действительно сможет повлиять на дальнейшее течение войны в Украине
Певкур убежден, что украинские военные гораздо лучше российских окупантов адаптированы к условиям войны.
Он отметил, что это преимущество является ключом к успеху, однако следует понимать, что в Украине никогда не будет такого количества живой силы, как в России.
По его мнению, ключевой вопрос состоит в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять.
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