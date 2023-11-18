Могут ли F-16 изменить ход войны в Украине — ответ Минобороны Эстонии

По мнению главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, сами по себе западные самолеты не смогут изменить ход боевых действий в Украине.

Как западные самолеты могут повлиять на ситуацию на фронте

Певкур отметил, что в настоящее время украинским военным необходимо вообще любое вооружение, однако сами по себе западные самолеты не смогут существенно повлиять на ход боевых действий.

Глава Минобороны Эстонии убежден, что вопрос того, какое именно оружие необходимо украинским военным, должен решать Генштаб ВСУ.

В целом ВСУ нужно любое оружие... нужны, в первую очередь, боеприпасы для большой дальности, боеприпасы для разных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты сами не изменят ход войны. В конце концов вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождаете ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию, - отмечает Певкур. Поделиться

Он также добавил, что только 50 стран со всего мирового сообщества дали согласие на оказание военной помощи Украине.

По сути, 20% всей планеты борются за ценности демократического мира... все еще много стран, которые не заняли ничью позицию в этом конфликте, - отмечает глава Минобороны Эстонии. Поделиться

Что действительно сможет повлиять на дальнейшее течение войны в Украине

Певкур убежден, что украинские военные гораздо лучше российских окупантов адаптированы к условиям войны.

Он отметил, что это преимущество является ключом к успеху, однако следует понимать, что в Украине никогда не будет такого количества живой силы, как в России.

Это означает, что украинские военные должны быть лучше оснащены, лучше подготовлены и иметь лучшую мотивацию. Это три ключевых темы для победы и, возможно, формула победы в этой войне. Я искренне верю, что мы не должны сосредотачиваться на том, на что надеется Россия, – подчеркнул Певкур. Поделиться

По его мнению, ключевой вопрос состоит в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять.