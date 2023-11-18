Чи можуть F-16 змінити хід війни в Україні — відповідь Міноборони Естонії
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи можуть F-16 змінити хід війни в Україні — відповідь Міноборони Естонії

Ганно Певкур
Джерело:  РБК Україна

На думку глави Міноборони Естонії Ганно Певкура, самі по собі західні літаки не зможуть змінити перебіг бойових дій в Україні. 

Як західні літаки можуть вплинути на ситуацію на фронті

Певкур зазначив, що наразі українським військовим необхідно взагалі будь-яке озброєння, однак самі по собі західні літаки не зможуть істотно вплинути на перебіг бойових дій.

Глава Міноборони Естонії висловив переконання, що питання того, яка саме зброя необхідна українським військовим, має вирішувати Генштаб ЗСУ.

В цілому ЗСУ потрібна будь-яка зброя... потрібні, в першу чергу, боєприпаси для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем й таке інше. Літаки важливі, але літаки самі не змінять перебіг війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, тому що тільки з літаками ви не заберете назад територію, - наголошує Певкур.

Він також додав, що наразі лише 50 країн зі всієї світової спільноти дали згоду на надання військової допомоги Україні.

По суті, 20% всієї планети борються за цінності демократичного світу... все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію в цьому конфлікті, - зазначає глава Міноборони Естонії.

Що дійсно зможе вплинути на подальший перебіг війни в Україні

Певкур переконаний, що українські військові набагато краще за російських окупантів адаптовані до умов війни.

Він зазначив, що ця перевага є ключем до успіху, однак варто розуміти, що в Україні ніколи не буде такої кількості живої сили, як у Росії.

Це означає, що українські військові мають бути краще оснащені, краще підготовлені і мати кращу мотивацію.... Це три ключові теми для перемоги і, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається Росія, - підкреслив Певкур.

На його думку, ключове питання в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти.

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