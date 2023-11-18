Чи можуть F-16 змінити хід війни в Україні — відповідь Міноборони Естонії

На думку глави Міноборони Естонії Ганно Певкура, самі по собі західні літаки не зможуть змінити перебіг бойових дій в Україні.
Як західні літаки можуть вплинути на ситуацію на фронті
Певкур зазначив, що наразі українським військовим необхідно взагалі будь-яке озброєння, однак самі по собі західні літаки не зможуть істотно вплинути на перебіг бойових дій.
Глава Міноборони Естонії висловив переконання, що питання того, яка саме зброя необхідна українським військовим, має вирішувати Генштаб ЗСУ.
Він також додав, що наразі лише 50 країн зі всієї світової спільноти дали згоду на надання військової допомоги Україні.
Що дійсно зможе вплинути на подальший перебіг війни в Україні
Певкур переконаний, що українські військові набагато краще за російських окупантів адаптовані до умов війни.
Він зазначив, що ця перевага є ключем до успіху, однак варто розуміти, що в Україні ніколи не буде такої кількості живої сили, як у Росії.
На його думку, ключове питання в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти.
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