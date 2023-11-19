Чи змінять винищувачі F-16 хід війни — відповідь Повітряних сил

Речник Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат зазначив, що винищувачі F-16 зможуть суттєво вплинути на хід війни в Україні.

Чи змінять винищувачі F-16 хід війни

Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки і дуже серйозно змінять. Питання в тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики значно слабші за російські, - наголосив Ігнат. Поширити

За його словами, нашій країні потрібні сучасні літаки, які зможуть завоювати перевагу у повітрі.

І ряд інших чинників, які має багатоцільовий літак. Тобто F-16. Певні модифікації. Який може завдавати ударів по наземних цілях, по надводних цілях і по повітряних цілях і захистити державу всередині від ракет та дронів, - пояснив речник. Поширити

Він також зазначив, що за допомогою авіаційних комплексів, таких як F-16, українські Повітряні сили зможуть відігнати російську авіацію подалі й прикрити з повітря наші наземні війська.

Що відомо про F-16 для України

Нагадаємо, низка союзників України погодились надати нашій країні винищувачі F-16. Наприклад, Сполучені Штати Америки вже розпочали навчання пілотів на американських винищувачах.

Зокрема 7 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців.

Окрім цього Бухарест відкрив Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті, втім, станом на 13 листопада навчання ще не почались.