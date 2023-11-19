Чи змінять винищувачі F-16 хід війни — відповідь Повітряних сил

Речник Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат зазначив, що винищувачі F-16 зможуть суттєво вплинути на хід війни в Україні.
Чи змінять винищувачі F-16 хід війни
За його словами, нашій країні потрібні сучасні літаки, які зможуть завоювати перевагу у повітрі.
Він також зазначив, що за допомогою авіаційних комплексів, таких як F-16, українські Повітряні сили зможуть відігнати російську авіацію подалі й прикрити з повітря наші наземні війська.
Що відомо про F-16 для України
Нагадаємо, низка союзників України погодились надати нашій країні винищувачі F-16. Наприклад, Сполучені Штати Америки вже розпочали навчання пілотів на американських винищувачах.
Зокрема 7 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців.
Окрім цього Бухарест відкрив Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті, втім, станом на 13 листопада навчання ще не почались.
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