В Міноборони оприлюднили деталі плану з підготовки інфраструктури для F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

В Міноборони оприлюднили деталі плану з підготовки інфраструктури для F-16

Олександр Павлюк
Джерело:  online.ua

Україна презентувала західним партнерам концептуальний план з інтеграції американських винищувачів F-16 у загальну систему озброєнь ЗСУ. 

Що відомо про план з підготовки інфраструктури для використання F-16 в Україні

За словами першого заступника міністра оборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, презентація пройшла під час конференції у Копенгагені.

Представив концепцію - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України. Програма матиме два етапи розгортання: "швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року, та "масштабування, - зазначив Павлюк.

Що відомо про ключові напрямки інтеграції F-16

Він підкреслив, що ключовими напрямками є підтримка та розвиток інфрраструктури аеродромів та авіабаз, захист цієї інфраструктури, зокрема, за допомогою посилення ППО.

Окрім цього відомство також займатиметься набором та підготовкою пілотів та технічного персоналу, підтримкою технічного обслуговування західних літаків і пов’язаною з ними логістикою, міжнародними зв’язками, юридичними, фінансовими, безпековими і адміністративними функціями.

Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч, - підкреслив Павлюк.

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