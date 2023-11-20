В Міноборони оприлюднили деталі плану з підготовки інфраструктури для F-16

Україна презентувала західним партнерам концептуальний план з інтеграції американських винищувачів F-16 у загальну систему озброєнь ЗСУ.
Що відомо про план з підготовки інфраструктури для використання F-16 в Україні
За словами першого заступника міністра оборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, презентація пройшла під час конференції у Копенгагені.
Що відомо про ключові напрямки інтеграції F-16
Він підкреслив, що ключовими напрямками є підтримка та розвиток інфрраструктури аеродромів та авіабаз, захист цієї інфраструктури, зокрема, за допомогою посилення ППО.
Окрім цього відомство також займатиметься набором та підготовкою пілотів та технічного персоналу, підтримкою технічного обслуговування західних літаків і пов’язаною з ними логістикою, міжнародними зв’язками, юридичними, фінансовими, безпековими і адміністративними функціями.
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