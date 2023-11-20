В Міноборони оприлюднили деталі плану з підготовки інфраструктури для F-16

Що відомо про план з підготовки інфраструктури для використання F-16 в Україні

За словами першого заступника міністра оборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, презентація пройшла під час конференції у Копенгагені.

Представив концепцію - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України. Програма матиме два етапи розгортання: "швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року, та "масштабування, - зазначив Павлюк. Поширити

Що відомо про ключові напрямки інтеграції F-16

Він підкреслив, що ключовими напрямками є підтримка та розвиток інфрраструктури аеродромів та авіабаз, захист цієї інфраструктури, зокрема, за допомогою посилення ППО.

Окрім цього відомство також займатиметься набором та підготовкою пілотів та технічного персоналу, підтримкою технічного обслуговування західних літаків і пов’язаною з ними логістикою, міжнародними зв’язками, юридичними, фінансовими, безпековими і адміністративними функціями.