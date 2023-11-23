ЗСУ швидше отримуватимуть нові зразки зброї — Міноборони

Міноборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська – без очікування допуску до експлуатації й з випробовуваннями вже на полі бою постачання може скоротитися до 20 днів.

Які зміни анонсували в Міноборони

Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів.

Раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців.

Відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон – видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця.

Оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою. Поширити

В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно.

Україна почала серійне виробництво аналогів "Шахедів"

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів". За місяць таких дронів виробляють десятки.

За його словами, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона повинна стати головним сектором української економіки.