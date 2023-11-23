Шарль Мишель отметил прогресс контрнаступления ВСУ на юге Украины

Президент Евросовета Шарль Мишель отметил успехи контрнаступления украинских военных на юге Украины, а также успешные действия в Черном море и в районе оккупированного Россией Крыма.

Что глава Евросовета говорит об успехах контрнаступления ВСУ

В частности, Мишель опроверг заявления многих аналитиков и должностных лиц о якобы провале ключевых целей контрнаступления украинских военных.

Я не думаю, что это контрнаступление "провалилось", - отметил глава Евросовета. Поделиться

В ответ на вопрос о вероятном влиянии медленных темпов производства и поставки вооружений и боеприпасов Украине от западных партнеров на темпы контрнаступления украинских военных, Мишель привел несколько утверждений, чтобы отрицать эти заявления.

Во-первых, очень важно то, как украинская армия достигла огромных успехов в Черном море. Это важный шаг в правильном направлении. Во-вторых, очень важен недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра, - отметил Мишель. Поделиться

Он признал, что ключевым фактором успеха украинских военных есть сохранение мощной военной поддержки со стороны западных партнеров.

Это то, что мы хотим сделать. Например, мы уже научили более 30 тыс. солдат и будем делать больше, - отметил глава Евросовета. Поделиться

Также глава Евросовета отметил необходимость для ЕС ускорить и нарастить производство вооружений для предоставления его Украине.

В Пентагоне отрицали отвлечение внимания из Украины на Израиль

Глава Пентагона Ллойд Остин возразил распространяющиеся ложные утверждения, что якобы Вашингтон предоставил приоритет конфликту в Израиле и снизил внимание к Украине.

По словам руководителя управления прессы и информации Минобороны Украины Иллариона Павлюка в эфире Military Media Center, США сами прекратили какие-либо спекуляции на этот счет.