Шарль Мишель отметил прогресс контрнаступления ВСУ на юге Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Шарль Мишель отметил прогресс контрнаступления ВСУ на юге Украины

Шарль Мишель
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Источник:  The Kyiv Independent

Президент Евросовета Шарль Мишель отметил успехи контрнаступления украинских военных на юге Украины, а также успешные действия в Черном море и в районе оккупированного Россией Крыма.

Что глава Евросовета говорит об успехах контрнаступления ВСУ

В частности, Мишель опроверг заявления многих аналитиков и должностных лиц о якобы провале ключевых целей контрнаступления украинских военных.

Я не думаю, что это контрнаступление "провалилось", - отметил глава Евросовета.

В ответ на вопрос о вероятном влиянии медленных темпов производства и поставки вооружений и боеприпасов Украине от западных партнеров на темпы контрнаступления украинских военных, Мишель привел несколько утверждений, чтобы отрицать эти заявления.

Во-первых, очень важно то, как украинская армия достигла огромных успехов в Черном море. Это важный шаг в правильном направлении. Во-вторых, очень важен недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра, - отметил Мишель.

Он признал, что ключевым фактором успеха украинских военных есть сохранение мощной военной поддержки со стороны западных партнеров.

Это то, что мы хотим сделать. Например, мы уже научили более 30 тыс. солдат и будем делать больше, - отметил глава Евросовета.

Также глава Евросовета отметил необходимость для ЕС ускорить и нарастить производство вооружений для предоставления его Украине.

В Пентагоне отрицали отвлечение внимания из Украины на Израиль

Глава Пентагона Ллойд Остин возразил распространяющиеся ложные утверждения, что якобы Вашингтон предоставил приоритет конфликту в Израиле и снизил внимание к Украине.

По словам руководителя управления прессы и информации Минобороны Украины Иллариона Павлюка в эфире Military Media Center, США сами прекратили какие-либо спекуляции на этот счет.

Очень важно то, что вчера наш ключевой партнер США, а именно Министр обороны Ллойд Остин, фактически сняли любые спекуляции по поводу того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной. И непубличные заявления также свидетельствовали не только о глубокой поддержке, но и о прекрасном понимании партнерами, для чего они поддерживают Украину и понимание того, что эта поддержка нужна не только Украине, она нужна цивилизованному миру и их странам так же, – отметил Павлюк.

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