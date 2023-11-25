Чи зможе РФ відкинути ЗСУ за Дніпро — оцінка естонської розвідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи зможе РФ відкинути ЗСУ за Дніпро — оцінка естонської розвідки

ЗСУ
Джерело:  ERR

Розвідка Естонії вважає малоймовірним, що армії РФ вистачить сил та ресурсів, щоб витіснити за Дніпро українських воїнів, яким нарешті вдалося закріпитися на лівому березі річки.

Що відбувається на лівому березі Дніпра

Очільник розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг звертає увагу на те, що бійці ЗСУ змогли утримати нещодавно деокуповані території України на південній ділянці фронту, особливо на східному березі Дніпра.

За його словами, два ключових завдання наших воїнів на цій ділянці фронту – контроль над районами на лівому березі Дніпра, а також відкинення армії РФ на південь, тим самим рятуючи цивільне населення Херсон від обстрілу із закритих позицій.

На цю мить я не бачу і не вірю, що армії РФ вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців, – заявив Антс Ківісельг.

Він також підтвердив, що за винятком ділянки фронту в районі Авдіївки, де кількість атак з боку російських загарбників продовжує зростати, загальна інтенсивність бойових дій знизилася загалом через погоду.

В Естонії не розуміють, у якому стані наразі знаходиться російська армія

Як зазначає колишній полковник Сил оборони Естонії Ханнес Тоомсалу, не можна також ігнорувати той факт, що погода позначається і на можливості використання Росією її безпілотників.

Інше питання, де їхні ракети? Вони ж були вироблені. Цього тижня літав "Іскандер К", який навіть не є балістичною ракетою. І Х-22 "Буря", страшна стара ракета, яка розбилася під Запоріжжям. Незрозуміло, в якому стані армія Росії, – іронічно зазначив він.

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