Чи зможе РФ відкинути ЗСУ за Дніпро — оцінка естонської розвідки

Розвідка Естонії вважає малоймовірним, що армії РФ вистачить сил та ресурсів, щоб витіснити за Дніпро українських воїнів, яким нарешті вдалося закріпитися на лівому березі річки.

Що відбувається на лівому березі Дніпра

Очільник розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг звертає увагу на те, що бійці ЗСУ змогли утримати нещодавно деокуповані території України на південній ділянці фронту, особливо на східному березі Дніпра.

За його словами, два ключових завдання наших воїнів на цій ділянці фронту – контроль над районами на лівому березі Дніпра, а також відкинення армії РФ на південь, тим самим рятуючи цивільне населення Херсон від обстрілу із закритих позицій.

На цю мить я не бачу і не вірю, що армії РФ вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців, – заявив Антс Ківісельг. Поширити

Він також підтвердив, що за винятком ділянки фронту в районі Авдіївки, де кількість атак з боку російських загарбників продовжує зростати, загальна інтенсивність бойових дій знизилася загалом через погоду.

В Естонії не розуміють, у якому стані наразі знаходиться російська армія

Як зазначає колишній полковник Сил оборони Естонії Ханнес Тоомсалу, не можна також ігнорувати той факт, що погода позначається і на можливості використання Росією її безпілотників.