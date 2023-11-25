ВСУ уничтожили более 800 солдат и несколько единиц техники РФ — сводка Генштаба

Украинские защитники уничтожили в сутки 24 ноября по меньшей мере 18 артсистем, 29 единиц автомобильной техники и 6 российских танков.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 860 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 5502 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10263 (+7) ед,

артиллерийских систем – 7851 (+18) ед,

РСЗО – 905 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 596 (+1) ед,

самолетов – 323 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8),

крылатые ракеты ‒ 1565 (+1),

корабли /катера 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10259 (+29) ед,

специальная техника ‒ 1112 (+4)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Синковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении защитники отразили 11 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины держат оборону, наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 30 атак.

На Марьинском направлении враг тоже при поддержке авиации вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 10 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Запорожском направлении враг 7 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.