ВСУ уничтожили 4 артсредства и склад боеприпасов армии РФ — сводка Генштаба

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 25.11.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 42 боевых столкновения.

Враг нанес 3 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 75 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 74 уничтожены нашими защитниками.

В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Блешня, Тимоновичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Волфине, Кондратовка, Локня, Запсилье, Турья, Поповка Сумской области; Уды, Алисовка, Бочково, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки. Нанес авиационные удары вблизи Ивановки и Кисловки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Николаевка, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 17 атак оккупантов возле Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 7 атак. Нанес авиационных ударов недалеко от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленко, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Малые Щербаки, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Михайловка, Шляхове, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника.