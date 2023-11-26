Армія РФ протягом тижня втратила сотні одиниць техніки та більше 6 тис військових — заступник глави Міноборони

За інформацією заступника глави Міноборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом останнього тижня злочинна армія РФ втратила в Україні майже 700 одиниць техніки та більше 6 тис військових.
Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня
Павлюк зазначив, що протягом тижня українські військові ліквідували 6 тис 260 російських окупантів, знищили 146 ворожих БпЛА, 130 артилерійських систем та 78 танків.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
особового складу 6 тис 260 осіб ліквідовано,
танків - 78 од.,
бойових броньованих машин - 113 од.,
артилерійських систем - 130 од.,
РСЗВ - 9 од.,
засобів ППО - 9 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 146,
крилатих ракет - 2,
автомобільної техніки та автоцистерн - 168 од,
спеціальної техніки - 17.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана в ефірі телеканалу "Еспресо", злочинна армія РФ продовжує третю хвилю “м’ясних штурмів” в районі Авдіївки на Донеччині.
Він підкреслив, що українські оборонці знищують велику кількість техніки та особового складу окупаційної армії РФ в районі Авдіївки, однак командування окупантів кидає нові підрозділи на штурм.
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