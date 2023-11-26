Армія РФ протягом тижня втратила сотні одиниць техніки та більше 6 тис військових — заступник глави Міноборони

Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби й авіаційні удари – коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно, як тоді, коли він був, як фортеця, зараз це руїни, - зазначає Гетьман.