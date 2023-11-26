Армія РФ протягом тижня втратила сотні одиниць техніки та більше 6 тис військових — заступник глави Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ протягом тижня втратила сотні одиниць техніки та більше 6 тис військових — заступник глави Міноборони

Знищена техніка армії РФ
Джерело:  online.ua

За інформацією заступника глави Міноборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом останнього тижня злочинна армія РФ втратила в Україні майже 700 одиниць техніки та більше 6 тис військових. 

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня

Павлюк зазначив, що протягом тижня українські військові ліквідували 6 тис 260 російських окупантів, знищили 146 ворожих БпЛА, 130 артилерійських систем та 78 танків.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу 6 тис 260 осіб ліквідовано,

  • танків - 78 од.,

  • бойових броньованих машин - 113 од.,

  • артилерійських систем - 130 од.,

  • РСЗВ - 9 од.,

  • засобів ППО - 9 од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 146,

  • крилатих ракет - 2,

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 168 од,

  • спеціальної техніки - 17.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана в ефірі телеканалу "Еспресо", злочинна армія РФ продовжує третю хвилю “м’ясних штурмів” в районі Авдіївки на Донеччині.

Вони почали третю хвилю наступу. Якщо під час першої і другої хвилі були атаки по флангах, тобто через Сєверне, Первомайське, Веселе, Кам'янка. Зараз вони намагаються атакувати ще й "в лоб,- зазначає військовий.

Він підкреслив, що українські оборонці знищують велику кількість техніки та особового складу окупаційної армії РФ в районі Авдіївки, однак командування окупантів кидає нові підрозділи на штурм.

Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби й авіаційні удари – коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно, як тоді, коли він був, як фортеця, зараз це руїни, - зазначає Гетьман.

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