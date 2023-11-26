ЗСУ наблизилися до траси, що з'єднує Крим та Мелітополь — генерал Маломуж
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ наблизилися до траси, що з'єднує Крим та Мелітополь — генерал Маломуж

ЗСУ
Джерело:  24 канал

Генерал української армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж звертає увагу на те, що українські воїни дедалі більше наближаються до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. У росіян на цьому тлі вже почали панічні настрої.

ЗСУ можуть організувати армії РФ серйозні проблеми

За словами генерала, якщо наші захисники зможуть перерізати дві важливі логістичні артерії росіян - це стане фатальною подією для ворога.

Микола Маломуж наголошує, що на півдні України мають такі ключові завдання:

  • перерізати трасу і залізницю Крим – Мелітополь;

  • перерізати сполучення з Маріуполя, звідки поставляють озброєння до запорізького та херсонського угруповання.

Експерт звертає увагу на те, що перерізання двох потужних шляхів, якими йде вся техніка та жива сила, дозволить нам під повний контроль з флангів.

Ми прорвемося з двох боків і це фактично замикання величезного угруповання Запорізького та Херсонського напрямків, – наголосив генерал.

Що відбувається у Херсонській області

Як зазначає Микола Маломуж, на Херсонщині уже є плацдарм ЗСУ, з яким російські загарбники нічого не можуть вдіяти.

Ба більше, армії РФ бракує сил та ресурсів, щоб відтіснити наших захисників.

А також видалити резерви, аби відтіснити українські сили.

У нас зараз створюється дуже вигідна ситуація: перерізаючи два шляхи, ми обмежимо ворога у поставці вогневих засобів, живої сили, боєприпасів тощо. Підтримка з повітря фактично неефективна, – пояснив він.

Що важливо розуміти, нашим воїнам вдається швидко знищувати російську авіацію: як літаки, так і гелікоптери.

ЗСУ активно створюють стратегічну перспективу – спочатку обмеження, а потім й перекриття усього постачання озброєння, техніки та боєприпасів запорізькому угрупованню ворога.

В перспективі мовиться і про оточення російських окупантів, - підсумовує Маломуж.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ротація в ЗСУ. Данілов пообіцяв демобілізувати частину військовослужбовців строкової служби
Олексій Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи зможе РФ відкинути ЗСУ за Дніпро — оцінка естонської розвідки
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ попередили про плани армії РФ щодо Куп'янська
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм