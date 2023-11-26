ЗСУ наблизилися до траси, що з'єднує Крим та Мелітополь — генерал Маломуж

Генерал української армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж звертає увагу на те, що українські воїни дедалі більше наближаються до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. У росіян на цьому тлі вже почали панічні настрої.
ЗСУ можуть організувати армії РФ серйозні проблеми
За словами генерала, якщо наші захисники зможуть перерізати дві важливі логістичні артерії росіян - це стане фатальною подією для ворога.
Микола Маломуж наголошує, що на півдні України мають такі ключові завдання:
перерізати трасу і залізницю Крим – Мелітополь;
перерізати сполучення з Маріуполя, звідки поставляють озброєння до запорізького та херсонського угруповання.
Експерт звертає увагу на те, що перерізання двох потужних шляхів, якими йде вся техніка та жива сила, дозволить нам під повний контроль з флангів.
Що відбувається у Херсонській області
Як зазначає Микола Маломуж, на Херсонщині уже є плацдарм ЗСУ, з яким російські загарбники нічого не можуть вдіяти.
Ба більше, армії РФ бракує сил та ресурсів, щоб відтіснити наших захисників.
А також видалити резерви, аби відтіснити українські сили.
Що важливо розуміти, нашим воїнам вдається швидко знищувати російську авіацію: як літаки, так і гелікоптери.
ЗСУ активно створюють стратегічну перспективу – спочатку обмеження, а потім й перекриття усього постачання озброєння, техніки та боєприпасів запорізькому угрупованню ворога.
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