ЗСУ наблизилися до траси, що з'єднує Крим та Мелітополь — генерал Маломуж

Генерал української армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж звертає увагу на те, що українські воїни дедалі більше наближаються до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. У росіян на цьому тлі вже почали панічні настрої.

ЗСУ можуть організувати армії РФ серйозні проблеми

За словами генерала, якщо наші захисники зможуть перерізати дві важливі логістичні артерії росіян - це стане фатальною подією для ворога.

Микола Маломуж наголошує, що на півдні України мають такі ключові завдання:

перерізати трасу і залізницю Крим – Мелітополь;

перерізати сполучення з Маріуполя, звідки поставляють озброєння до запорізького та херсонського угруповання.

Експерт звертає увагу на те, що перерізання двох потужних шляхів, якими йде вся техніка та жива сила, дозволить нам під повний контроль з флангів.

Ми прорвемося з двох боків і це фактично замикання величезного угруповання Запорізького та Херсонського напрямків, – наголосив генерал. Поширити

Що відбувається у Херсонській області

Як зазначає Микола Маломуж, на Херсонщині уже є плацдарм ЗСУ, з яким російські загарбники нічого не можуть вдіяти.

Ба більше, армії РФ бракує сил та ресурсів, щоб відтіснити наших захисників.

А також видалити резерви, аби відтіснити українські сили.

У нас зараз створюється дуже вигідна ситуація: перерізаючи два шляхи, ми обмежимо ворога у поставці вогневих засобів, живої сили, боєприпасів тощо. Підтримка з повітря фактично неефективна, – пояснив він. Поширити

Що важливо розуміти, нашим воїнам вдається швидко знищувати російську авіацію: як літаки, так і гелікоптери.

ЗСУ активно створюють стратегічну перспективу – спочатку обмеження, а потім й перекриття усього постачання озброєння, техніки та боєприпасів запорізькому угрупованню ворога.