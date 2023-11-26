ВСУ приближаются к трассе, соединяющей Крым и Мелитополь — генерал Маломуж

Генерал украинской армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж обращает внимание на то, что украинские воины все больше приближаются к трассе, соединяющей Крым с Мелитополем. У россиян на этом фоне уже начались панические настроения.
ВСУ могут организовать армии РФ серьезные проблемы
По словам генерала, если наши защитники смогут перерезать две важные логистические артерии россиян – это станет роковым событием для врага.
Николай Маломуж отмечает, что на юге Украины есть следующие ключевые задачи:
перерезать трассу и железную дорогу Крым – Мелитополь;
перерезать сообщение из Мариуполя, откуда поставляют вооружение запорожской и херсонской группировке.
Эксперт обращает внимание на то, что перерезание двух мощных путей, по которым идет вся техника и живая сила, позволит нам взять полный контроль с флангов.
Что происходит в Херсонской области
Как отмечает Николай Маломуж, в Херсонской области уже есть плацдарм ВСУ, с которым российские захватчики ничего не могут сделать.
Более того, армии РФ не хватает сил и ресурсов, чтобы оттеснить наших защитников, а также враг не может выделить резервы, чтобы оттеснить украинские силы.
Что важно понимать, нашим воинам удается быстро уничтожать российскую авиацию: как самолеты, так и вертолеты.
ВСУ активно создают стратегическую перспективу – сначала ограничение, а затем и перекрытие всей поставки вооружения, техники и боеприпасов запорожской группировке врага.
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