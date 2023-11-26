ВСУ приближаются к трассе, соединяющей Крым и Мелитополь — генерал Маломуж

Генерал украинской армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж обращает внимание на то, что украинские воины все больше приближаются к трассе, соединяющей Крым с Мелитополем. У россиян на этом фоне уже начались панические настроения.

ВСУ могут организовать армии РФ серьезные проблемы

По словам генерала, если наши защитники смогут перерезать две важные логистические артерии россиян – это станет роковым событием для врага.

Николай Маломуж отмечает, что на юге Украины есть следующие ключевые задачи:

перерезать трассу и железную дорогу Крым – Мелитополь;

перерезать сообщение из Мариуполя, откуда поставляют вооружение запорожской и херсонской группировке.

Эксперт обращает внимание на то, что перерезание двух мощных путей, по которым идет вся техника и живая сила, позволит нам взять полный контроль с флангов.

Мы прорвемся с двух сторон и это фактически будет замыкание огромной группировки Запорожского и Херсонского направлений, – подчеркнул генерал. Поделиться

Что происходит в Херсонской области

Как отмечает Николай Маломуж, в Херсонской области уже есть плацдарм ВСУ, с которым российские захватчики ничего не могут сделать.

Более того, армии РФ не хватает сил и ресурсов, чтобы оттеснить наших защитников, а также враг не может выделить резервы, чтобы оттеснить украинские силы.

У нас сейчас создается очень выгодная ситуация: перерезая два пути, мы ограничим врага в поставке огневых средств, живой силы, боеприпасов. Поддержка с воздуха фактически неэффективна, – объяснил он. Поделиться

Что важно понимать, нашим воинам удается быстро уничтожать российскую авиацию: как самолеты, так и вертолеты.

ВСУ активно создают стратегическую перспективу – сначала ограничение, а затем и перекрытие всей поставки вооружения, техники и боеприпасов запорожской группировке врага.