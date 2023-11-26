ВСУ приближаются к трассе, соединяющей Крым и Мелитополь — генерал Маломуж
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ приближаются к трассе, соединяющей Крым и Мелитополь — генерал Маломуж

ВСУ
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Источник:  24 канал

Генерал украинской армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж обращает внимание на то, что украинские воины все больше приближаются к трассе, соединяющей Крым с Мелитополем. У россиян на этом фоне уже начались панические настроения.

ВСУ могут организовать армии РФ серьезные проблемы

По словам генерала, если наши защитники смогут перерезать две важные логистические артерии россиян – это станет роковым событием для врага.

Николай Маломуж отмечает, что на юге Украины есть следующие ключевые задачи:

  • перерезать трассу и железную дорогу Крым – Мелитополь;

  • перерезать сообщение из Мариуполя, откуда поставляют вооружение запорожской и херсонской группировке.

Эксперт обращает внимание на то, что перерезание двух мощных путей, по которым идет вся техника и живая сила, позволит нам взять полный контроль с флангов.

Мы прорвемся с двух сторон и это фактически будет замыкание огромной группировки Запорожского и Херсонского направлений, – подчеркнул генерал.

Что происходит в Херсонской области

Как отмечает Николай Маломуж, в Херсонской области уже есть плацдарм ВСУ, с которым российские захватчики ничего не могут сделать.

Более того, армии РФ не хватает сил и ресурсов, чтобы оттеснить наших защитников, а также враг не может выделить резервы, чтобы оттеснить украинские силы.

У нас сейчас создается очень выгодная ситуация: перерезая два пути, мы ограничим врага в поставке огневых средств, живой силы, боеприпасов. Поддержка с воздуха фактически неэффективна, – объяснил он.

Что важно понимать, нашим воинам удается быстро уничтожать российскую авиацию: как самолеты, так и вертолеты.

ВСУ активно создают стратегическую перспективу – сначала ограничение, а затем и перекрытие всей поставки вооружения, техники и боеприпасов запорожской группировке врага.

В перспективе речь идет и об окружении российских окупантов, - заключает Маломуж.

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