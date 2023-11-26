Наєв попередив про загрозу поширення бойових дій на нові території України

Що відомо про негативні прогнози подальшого розвитку війни в Україні

Наєв зазначив, що у той час, коли в західних партнерів України виникають проблеми із поставками зброї, Росія продовжує виробляти власну і якщо на це не вплинути, російські окупаційні військові намагатимуться просунутись далі територією України і бойові дії вийдуть за межі сходу та півдня.

Командувач Об’єднаних сил підкреслив, що наразі українське небо захищають західні системи ППО, які мають критичну перевагу над радянськими.

Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська Федерація свої ресурси отримує за допомогою "Осі зла" – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але будемо боротися тим, що є, - пояснив генерал. Поширити

Що відомо про головні фактори впливу на війну

За його словами, наразі найбільш критичним є технології. Зокрема, західним артилерійським системам для ураження цілі не потрібно витрачати по 100 снарядів, на відміну від радянських.

Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива, - зазначив Наєв. Поширити

Він попередив, що якщо Росії дадуть змогу і далі випускати власну зброю та модернізувати технології, то війна пошириться за межі сходу та півдня України.