Наєв попередив про загрозу поширення бойових дій на нові території України

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, скорочення військової підтримки з боку західних партнерів може підірвати обороноздатність України.
Що відомо про негативні прогнози подальшого розвитку війни в Україні
Наєв зазначив, що у той час, коли в західних партнерів України виникають проблеми із поставками зброї, Росія продовжує виробляти власну і якщо на це не вплинути, російські окупаційні військові намагатимуться просунутись далі територією України і бойові дії вийдуть за межі сходу та півдня.
Командувач Об’єднаних сил підкреслив, що наразі українське небо захищають західні системи ППО, які мають критичну перевагу над радянськими.
Що відомо про головні фактори впливу на війну
За його словами, наразі найбільш критичним є технології. Зокрема, західним артилерійським системам для ураження цілі не потрібно витрачати по 100 снарядів, на відміну від радянських.
Він попередив, що якщо Росії дадуть змогу і далі випускати власну зброю та модернізувати технології, то війна пошириться за межі сходу та півдня України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-