АТЕШ почав спостерігати за кораблями РФ у Криму — фото

Партизани спостерігають за кораблями Чорноморського флоту у Севастополі.
Нова “вилазка” АТЕШ
Учасники партизанського руху "Атеш" постійно моніторять ситуацію з Чорноморським флотом у тимчасово окупованому Криму.
Зокрема, вони фіксують типи суден, що з'являються у морі біля півострова та відстежують маршрути їхнього пересування.
"Атеш", зокрема продовжує спостереження за Карантинною бухтою у Севастополі.
Партизани зазначили, що окупанти продовжують використовувати Крим для своїх злочинних дій та логістичних потреб.
АТЕШ вдруге провели розвідку бази військових РФ під Сімферополем
Представники підпілля додали, що оперативно доправили Силам оборони України оновлені дані.
Крім того, партизани провели таємницю зустріч із російськими мобілізованими з цієї бригади інтервентів, які є членами кримського підпілля.
В "Атеш" уточнили, що більшість первісного складу 126-ї бригади окупантів вже перестали існувати після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
Представники Сил спротиву додали, що вивчають настрій для бунту для майбутнього вербування ще більшої кількості ворожих солдатів.
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