АТЕШ почав спостерігати за кораблями РФ у Криму — фото

Нова “вилазка” АТЕШ

Учасники партизанського руху "Атеш" постійно моніторять ситуацію з Чорноморським флотом у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, вони фіксують типи суден, що з'являються у морі біля півострова та відстежують маршрути їхнього пересування.

"Атеш", зокрема продовжує спостереження за Карантинною бухтою у Севастополі.

Військові кораблі є однією з наших пріоритетних цілей і тому агенти "АТЕШ" ведуть безперервний моніторинг морського простору біля берегів Криму. Ми ретельно спостерігаємо за типами суден та маршрутами їхнього прямування. Агенти активно збирають та передають інформацію до потрібних рук, спрямовуючи всі зусилля на якнайшвидше звільнення півострова від рашистів, - йдеться у повідомленні. Поширити

Партизани зазначили, що окупанти продовжують використовувати Крим для своїх злочинних дій та логістичних потреб.

Проте ми не дозволимо цьому довго продовжуватися і докладемо всіх зусиль для якнайшвидшого його звільнення, - наголосили в "Атеш". Поширити

АТЕШ вдруге провели розвідку бази військових РФ під Сімферополем

Представники підпілля додали, що оперативно доправили Силам оборони України оновлені дані.

Крім того, партизани провели таємницю зустріч із російськими мобілізованими з цієї бригади інтервентів, які є членами кримського підпілля.

В "Атеш" уточнили, що більшість первісного складу 126-ї бригади окупантів вже перестали існувати після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зараз переукомплектовані підрозділи цієї бригади воюють на Херсонському напрямку. Агенти в бригаді розповідають про бардак і свавілля командного складу щодо мобілізованих. Від штучного блокування виплат до вимагання різного ступеня, - йдеться у повідомленні. Поширити

Представники Сил спротиву додали, що вивчають настрій для бунту для майбутнього вербування ще більшої кількості ворожих солдатів.