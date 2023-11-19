АТЕШ виявив базу спецполку РФ у Москві. Що зʼясували партизани

Партизани проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві. Їм вдалося виявити слабкі місця в охороні об'єкта.

Нова вилазка АТЕШ

АТЕШ знайшов слабкі місця навколо території 107-го спеціального моторизованого полку у Москві.

Зокрема, агентам вдалося з'ясувати сліпі зони відеокамер, розміщення штабу та складів, час зміни чергової зміни на КПП та маршрути патрулювання варти 107-го спеціального моторизованого полку внутрішніх військ (в/ч 3747).

У Москві серед житлових будинків відкрили ракетний завод

Як повідомили в АТЕШ, новий ракетний завод розташований у московському спальному районі Некрасівка, на території індустріального парку «Руднево».

На території заводу окупанти планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет протиповітряної оборони. Територія займає майже 100 тис. кв. метрів.

Окупанти заявляють, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але за інформацією партизанів на заводі вже виробляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.

Крім того, російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.