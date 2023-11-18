Агент "АТЕШ" проник на територію частини Росгвардії в Євпаторії — фото

Агенту кримських партизан з "АТЕШ" вдалося проникнути на територію частини Росгвардії в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму.
АТЕШ проник у частину Росгвардії в Євпаторії
АТЕШ повідомляє, що їхній агент здійснив вилазку до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії, де йому вдалося розвідати кількість техніки та особового складу противника.
АТЕШ знайшов базу окупантів на Херсонщині
17 листопада агенти АТЕШ повідомили, що розвідали базу окупантів у Новоолексіївці, Херсонська область, на якій вже понад місяць тимчасово дислокуються окупанти.
Партизани зазначають, що на базі вдалося виявити безліч військових машин КрАЗ-257, один з новітніх бронеавтомобілів "Атлет", машини ГАЗ, та інші транспортні засоби з особовим складом.
14 листопада у Криму в селищі Октябрське партизани виявили склад пально-мастильних матеріалів російських окупантів.
Як повідомляють представники підпілля, цей склад має велике значення для військ РФ.
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