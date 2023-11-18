Агент "АТЕШ" проник на територію частини Росгвардії в Євпаторії — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Агент "АТЕШ" проник на територію частини Росгвардії в Євпаторії — фото

АТЕШ
Джерело:  АТЕШ

Агенту кримських партизан з "АТЕШ" вдалося проникнути на територію частини Росгвардії в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. 

АТЕШ проник у частину Росгвардії в Євпаторії

АТЕШ повідомляє, що їхній агент здійснив вилазку до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії, де йому вдалося розвідати кількість техніки та особового складу противника.

Також ми дізналися про місце та час наради командування частини. Результати не забаряться!

АТЕШ знайшов базу окупантів на Херсонщині

17 листопада агенти АТЕШ повідомили, що розвідали базу окупантів у Новоолексіївці, Херсонська область, на якій вже понад місяць тимчасово дислокуються окупанти.

Партизани зазначають, що на базі вдалося виявити безліч військових машин КрАЗ-257, один з новітніх бронеавтомобілів "Атлет", машини ГАЗ, та інші транспортні засоби з особовим складом.

На них особовий склад приїжджає на обід та вечерю та їде назад на позиції, - уточнює "Атеш".

14 листопада у Криму в селищі Октябрське партизани виявили склад пально-мастильних матеріалів російських окупантів.

Як повідомляють представники підпілля, цей склад має велике значення для військ РФ.

На території самого складу, а також селища висока активність військової техніки рашистів.

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