Агент "АТЕШ" проник на територію частини Росгвардії в Євпаторії — фото

Агенту кримських партизан з "АТЕШ" вдалося проникнути на територію частини Росгвардії в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму.

АТЕШ проник у частину Росгвардії в Євпаторії

АТЕШ повідомляє, що їхній агент здійснив вилазку до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії, де йому вдалося розвідати кількість техніки та особового складу противника.

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АТЕШ знайшов базу окупантів на Херсонщині

17 листопада агенти АТЕШ повідомили, що розвідали базу окупантів у Новоолексіївці, Херсонська область, на якій вже понад місяць тимчасово дислокуються окупанти.

Партизани зазначають, що на базі вдалося виявити безліч військових машин КрАЗ-257, один з новітніх бронеавтомобілів "Атлет", машини ГАЗ, та інші транспортні засоби з особовим складом.

На них особовий склад приїжджає на обід та вечерю та їде назад на позиції, - уточнює "Атеш". Поширити

14 листопада у Криму в селищі Октябрське партизани виявили склад пально-мастильних матеріалів російських окупантів.

Як повідомляють представники підпілля, цей склад має велике значення для військ РФ.