Агент "АТЕШ" проник на территорию части Росгвардии в Евпатории — фото

Агенту крымских партизан из "АТЕШ" удалось проникнуть на территорию части Росгвардии в Евпатории во временно оккупированном Крыму.
АТЕШ проник в часть Росгвардии в Евпатории
АТЕШ сообщает, что их агент совершил вылазку в одну из частей Росгвардии в Евпатории, где ему удалось разведать количество техники и личного состава противника.
АТЕШ нашел базу оккупантов на Херсонщине
17 ноября агенты АТЕШ сообщили, что разведали базу оккупантов в Новоалексеевке, Херсонская область, на которой уже более месяца временно дислоцируются оккупанты.
Партизаны отмечают, что на базе удалось обнаружить множество военных машин КрАЗ-257, один из новейших бронеавтомобилей "Атлет", машины ГАЗ и другие транспортные средства с личным составом.
14 ноября в Крыму в поселке Октябрьское партизаны обнаружили состав горюче-смазочных материалов российских оккупантов.
Как сообщают представители подполья, этот состав имеет большое значение для войск РФ.
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