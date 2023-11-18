Агент "АТЕШ" проник на территорию части Росгвардии в Евпатории — фото

Агенту крымских партизан из "АТЕШ" удалось проникнуть на территорию части Росгвардии в Евпатории во временно оккупированном Крыму.

АТЕШ проник в часть Росгвардии в Евпатории

АТЕШ сообщает, что их агент совершил вылазку в одну из частей Росгвардии в Евпатории, где ему удалось разведать количество техники и личного состава противника.

Также мы узнали место и время совещания командования части. Результаты не заставят себя ждать! Поделиться

АТЕШ нашел базу оккупантов на Херсонщине

17 ноября агенты АТЕШ сообщили, что разведали базу оккупантов в Новоалексеевке, Херсонская область, на которой уже более месяца временно дислоцируются оккупанты.

Партизаны отмечают, что на базе удалось обнаружить множество военных машин КрАЗ-257, один из новейших бронеавтомобилей "Атлет", машины ГАЗ и другие транспортные средства с личным составом.

На них личный состав приезжает на обед и ужин и уезжает обратно на позиции, - уточняет "Атеш". Поделиться

14 ноября в Крыму в поселке Октябрьское партизаны обнаружили состав горюче-смазочных материалов российских оккупантов.

Как сообщают представители подполья, этот состав имеет большое значение для войск РФ.