АТЕШ обнаружили в Москве институт Минобороны РФ. Он оснащает войска оккупантов – фото

Партизаны ведут наблюдение за 18-м центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны РФ в Москве.
Новая находка АТЕШ
Как отмечается, здание расположено в столице страны-агрессора по проспекту Свободный, дом. 4.
Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за всей военной инфраструктурой в России.
Также в сети были обнародованы координаты объекта: 55.757825, 37.816531 и фото и видео этого НИИ.
В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод
Как сообщили в АТЕШе, новый ракетный завод расположен в московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево».
На территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны. Территория занимает около 100 тыс. кв. метров.
оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по информации партизан на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.
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