АТЕШ обнаружили в Москве институт Минобороны РФ. Он оснащает войска оккупантов – фото

Партизаны ведут наблюдение за 18-м центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны РФ в Москве.

Новая находка АТЕШ

Как отмечается, здание расположено в столице страны-агрессора по проспекту Свободный, дом. 4.

Это учреждение является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое занимается созданием и серийным производством технического и боевого оснащения войск окупантов, - отмечается в публикации. Поделиться

Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за всей военной инфраструктурой в России.

Также в сети были обнародованы координаты объекта: 55.757825, 37.816531 и фото и видео этого НИИ.

В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод

Как сообщили в АТЕШе, новый ракетный завод расположен в московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево».

На территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны. Территория занимает около 100 тыс. кв. метров.

оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по информации партизан на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.