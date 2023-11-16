АТЕШ обнаружили в Москве институт Минобороны РФ. Он оснащает войска оккупантов – фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружили в Москве институт Минобороны РФ. Он оснащает войска оккупантов – фото

АТЕШ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Партизаны ведут наблюдение за 18-м центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны РФ в Москве.

Новая находка АТЕШ

Как отмечается, здание расположено в столице страны-агрессора по проспекту Свободный, дом. 4.

Это учреждение является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое занимается созданием и серийным производством технического и боевого оснащения войск окупантов, - отмечается в публикации.

Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за всей военной инфраструктурой в России.

Также в сети были обнародованы координаты объекта: 55.757825, 37.816531 и фото и видео этого НИИ.

В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод

Как сообщили в АТЕШе, новый ракетный завод расположен в московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево».

На территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны. Территория занимает около 100 тыс. кв. метров.

оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по информации партизан на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

Потому полученная информация будет использована для уничтожения упомянутого военного объекта, – отметили в АТЕШ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты уже бегут из Крыма. АТЕШ опубликовал фотодоказательства
флот РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Важен для оккупантов. АТЕШ обнаружил в Крыму склад горючей армии РФ
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны АТЕШ нашли базу российских оккупантов в Донецкой области — видео
Военная база

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.