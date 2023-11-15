Партизаны АТЕШ нашли базу российских оккупантов в Донецкой области — видео

На границе Донецкой и Запорожской областей в селе Урзуф агенты АТЕШ заметили базу армии РФ. Сейчас туда прибывают мобилизованные на войну в Украине.

АТЕШ нашли новую базу оккупантов

В селе Урзуф Мариупольского района Донецкой области армия РФ обустроила базу на месте бывшей воинской части Вооруженных сил Украины. Туда оккупанты направляют своих мобилизованных.

Об этом сообщает Telegram-канал крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ.

Населённый пункт в Мангушской поселковой громаде находится рядом с административной границей Запорожской области на побережье Азовского моря.

По словам представителей подполья, российские оккупанты в селе Урзуф собирают на этой базе мобилизованных, которых затем отправляют участвовать в боевых действиях.

На границе Донецкой и Запорожской областей в Урзуфе наши агенты заметили базу рашистов. Ранее до оккупации там находилась часть ВСУ, после оккупации войска РФ заняли ее и обустроились там. Сейчас туда прибывают мобилизованные, после чего их отправляют на фронт, –говорится в публикации. Поделиться

Были обнародованы координаты вражеской базы: 46.909808,37.119361. Также партизаны показали кадры с этим объектом в селе Урзуф.

t.me/atesh_ru

Данные о размещении уже переданы нужным людям, ждем больших фейерверков, – добавили в АТЕШ. Поделиться

Мобилизация в России и на ТОТ

Как ранее уточняли в ГУР Минобороны Украины, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. В настоящее время ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц. Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Кроме того, оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

До этого представитель ГУР Минобороны Украина говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "идти на убой".

Ранее сообщалось, что в оккупированный Джанкой в Крыму продолжают прибывать новые группы мобилизованных россиян. Их готовят к переброске на фронт.