Партизаны АТЕШ нашли базу российских оккупантов в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны АТЕШ нашли базу российских оккупантов в Донецкой области — видео

Военная база
Читати українською
Источник:  АТЕШ

На границе Донецкой и Запорожской областей в селе Урзуф агенты АТЕШ заметили базу армии РФ. Сейчас туда прибывают мобилизованные на войну в Украине.

АТЕШ нашли новую базу оккупантов

В селе Урзуф Мариупольского района Донецкой области армия РФ обустроила базу на месте бывшей воинской части Вооруженных сил Украины. Туда оккупанты направляют своих мобилизованных.

Об этом сообщает Telegram-канал крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ.

Населённый пункт в Мангушской поселковой громаде находится рядом с административной границей Запорожской области на побережье Азовского моря.

По словам представителей подполья, российские оккупанты в селе Урзуф собирают на этой базе мобилизованных, которых затем отправляют участвовать в боевых действиях.

На границе Донецкой и Запорожской областей в Урзуфе наши агенты заметили базу рашистов. Ранее до оккупации там находилась часть ВСУ, после оккупации войска РФ заняли ее и обустроились там. Сейчас туда прибывают мобилизованные, после чего их отправляют на фронт, –говорится в публикации.

Были обнародованы координаты вражеской базы: 46.909808,37.119361. Также партизаны показали кадры с этим объектом в селе Урзуф.

Военная база
t.me/atesh_ru

Данные о размещении уже переданы нужным людям, ждем больших фейерверков, – добавили в АТЕШ.

Мобилизация в России и на ТОТ

Как ранее уточняли в ГУР Минобороны Украины, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. В настоящее время ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц. Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Кроме того, оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

До этого представитель ГУР Минобороны Украина говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "идти на убой".

Ранее сообщалось, что в оккупированный Джанкой в Крыму продолжают прибывать новые группы мобилизованных россиян. Их готовят к переброске на фронт.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты уже бегут из Крыма. АТЕШ опубликовал фотодоказательства
флот РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Важен для оккупантов. АТЕШ обнаружил в Крыму склад горючей армии РФ
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны АТЕШ зафиксировали переброску техники армии РФ из Крыма в Херсонскую область — видео
Бронетехника армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.