АТЕШ виявили у Москві інститут Міноборони РФ. Він оснащує війська окупантів — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ виявили у Москві інститут Міноборони РФ. Він оснащує війська окупантів — фото

АТЕШ
Джерело:  АТЕШ

Партизани ведуть спостереження за 18-м центральним науково-дослідним інститутом Міністерства оборони РФ у Москві.

Нова знахідка АТЕШ

Як зазначається, будівля розташована у столиці країни-агресора на проспекті Вільний, буд. 4.

Ця установа є російським підприємством військово-промислового комплексу, яке займається створенням та серійним виробництвом технічного та бойового оснащення військ окупантів, - наголошується в публікації.

Партизани додали, що продовжують спостерігати за всією військовою інфраструктурою в Росії.

Також у мережі були оприлюднені координати об'єкта: 55.757825, 37.816531, та фото і відео цього НДІ.

У Москві серед житлових будинків відкрили ракетний завод

Як повідомили в АТЕШ, новий ракетний завод розташований у московському спальному районі Некрасівка, на території індустріального парку «Руднево».

На території заводу окупанти планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет протиповітряної оборони. Територія займає майже 100 тис. кв. метрів.

Окупанти заявляють, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але за інформацією партизанів на заводі вже виробляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.

Тому отримана інформація буде використана для знищення згаданого військового об'єкту, – зазначили в АТЕШ.

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