АТЕШ узнал координаты базы армии РФ на Херсонском направлении – фото и видео

Партизаны провели разведку в районе базы РФ в Херсонском направлении. Враг использует его как временный пункт дислокации.
АТЕШ обнаружил базу окупантов на Херсонщине
Агенты разведали базу окупантов в Новоалексеевке, Херсонская область, которая уже более месяца является временным пунктом дислокации.
Как уточняют партизаны, на базе удалось обнаружить множество военных машин КрАЗ-257, один из новейших бронеавтомобилей "Атлет", машины ГАЗ и другие транспортные средства с личным составом.
Какая ситуация на Херсонском направлении
17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области, который до сих пор остается захваченным РФ с февраля 2022 года.
Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах. В частности, недавно сообщалось, что оттиски со стороны наших военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья.
При этом 13 ноября в Минобороны РФ заявили о перегруппировке войск в Херсонской области.
До этого в отчете Института изучения войны сообщали, что ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, ВСУ ведут бои в селе Крынки, а РФ пытается помешать этому.
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