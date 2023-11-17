АТЕШ узнал координаты базы армии РФ на Херсонском направлении – фото и видео

Партизаны провели разведку в районе базы РФ в Херсонском направлении. Враг использует его как временный пункт дислокации.

АТЕШ обнаружил базу окупантов на Херсонщине

Агенты разведали базу окупантов в Новоалексеевке, Херсонская область, которая уже более месяца является временным пунктом дислокации.

Как уточняют партизаны, на базе удалось обнаружить множество военных машин КрАЗ-257, один из новейших бронеавтомобилей "Атлет", машины ГАЗ и другие транспортные средства с личным составом.

На них личный состав приезжает на обед и ужин и убывает на позиции, - уточняет "Атеш". Поделиться

Какая ситуация на Херсонском направлении

17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области, который до сих пор остается захваченным РФ с февраля 2022 года.

Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах. В частности, недавно сообщалось, что оттиски со стороны наших военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья.

При этом 13 ноября в Минобороны РФ заявили о перегруппировке войск в Херсонской области.

До этого в отчете Института изучения войны сообщали, что ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, ВСУ ведут бои в селе Крынки, а РФ пытается помешать этому.