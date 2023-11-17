АТЕШ дізнався координати бази армії РФ на Херсонському напрямку — фото та відео

Партизани провели розвідку у районі бази РФ на Херсонському напрямку. Ворог використовує її як тимчасовий пункт дислокації.
АТЕШ виявив базу окупантів на Херсонщині
Агенти розвідали базу окупантів у Новоолексіївці, Херсонська область, яка вже понад місяць є як тимчасовий пункт дислокації.
Як уточнюють партизани, на базі вдалося виявити безліч військових машин КрАЗ-257, один з новітніх бронеавтомобілів "Атлет", машини ГАЗ, та інші транспортні засоби з особовим складом.
Яка ситуація на Херсонському напрямку
17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який досі залишається захопленим РФ з лютого 2022 року.
Завдяки чому ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Зокрема нещодавно повідомлялося, що відтиски з боку наших військових відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів уздовж усього узбережжя.
При цьому, 13 листопада в Міноборони РФ заявили про перегрупування військ у Херсонській області.
До цього у звіті Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, ЗСУ ведуть бої у селі Кринки, а РФ намагається завадити цьому.
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