АТЕШ обнаружил базу спецполка РФ в Москве. Что выяснили партизаны

Партизаны проникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве. Им удалось обнаружить слабые места в охране объекта.

Новая вылазка АТЕШ

АТЕШ нашел слабые места вокруг территории 107 специального моторизованного полка в Москве.

В частности, агентам удалось выяснить слепые зоны видеокамер, размещение штаба и складов, время смены очередной смены на КПП и маршруты патрулирования стражи 107-го специального моторизованного полка внутренних войск (в/ч 3747).

В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод

Как сообщили в АТЕШе, новый ракетный завод расположен в московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево».

На территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны. Территория занимает около 100 тыс. кв. метров.

оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по информации партизан на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

Кроме того, российская армия продолжает обустраивать военные базы на территории временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Они кардинально отличаются от украинских.