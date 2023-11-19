АТЕШ обнаружил базу спецполка РФ в Москве. Что выяснили партизаны
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ обнаружил базу спецполка РФ в Москве. Что выяснили партизаны

Завод
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Партизаны проникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве. Им удалось обнаружить слабые места в охране объекта.

Новая вылазка АТЕШ

АТЕШ нашел слабые места вокруг территории 107 специального моторизованного полка в Москве.

В частности, агентам удалось выяснить слепые зоны видеокамер, размещение штаба и складов, время смены очередной смены на КПП и маршруты патрулирования стражи 107-го специального моторизованного полка внутренних войск (в/ч 3747).

В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод

Как сообщили в АТЕШе, новый ракетный завод расположен в московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево».

На территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны. Территория занимает около 100 тыс. кв. метров.

оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по информации партизан на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

Кроме того, российская армия продолжает обустраивать военные базы на территории временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Они кардинально отличаются от украинских.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ обнаружили в Москве институт Минобороны РФ. Он оснащает войска оккупантов – фото
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ узнал координаты базы армии РФ на Херсонском направлении – фото и видео
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Агент "АТЕШ" проник на территорию части Росгвардии в Евпатории — фото
АТЕШ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.