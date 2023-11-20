Прибирає за Путіним. АТЕШ виявив "особливу" базу ФСО у Москві

Партизани влаштували вилазку до району військової частини Федеральної служби охорони у Москві. Її військові обслуговують резиденції глави Кремля Путіна.

Що виявили партизани

Як зазначається, агенти провели спостереження військової частини № 66631, яка перебуває у підпорядкуванні ФСО Росії у Москві.

Партизани назвали цю частину "дивовижною", оскільки її військовослужбовці не ведуть бойових дій.

Замість гармат, ракет та інших автоматів вона закуповує послуги з ремонту палаців. За фактом обслуговує палаци Путіна і приймає на себе всі держзакупівлі, - зазначають в "Атеш". Поширити

Партизани у Москві

Зазначимо, що це не перша вилазка партизанів "Атеша" у російській столиці.Нещодавно партизанам вдалося розвідати новий ракетний завод.

Як повідомили в АТЕШ, новий ракетний завод розташований у московському спальному районі Некрасівка, на території індустріального парку «Руднево».

На території заводу окупанти планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет протиповітряної оборони. Територія займає майже 100 тис. кв. метрів.

Окупанти заявляють, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але за інформацією партизанів на заводі вже виробляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.

Крім того, російська армія продовжує облаштовувати військові бази на території тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області. Вони кардинально відрізняються від українських.