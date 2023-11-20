Убирает за Путиным. АТЕШ обнаружил "особую" базу ФСО в Москве
Категория
Мир
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Убирает за Путиным. АТЕШ обнаружил "особую" базу ФСО в Москве

Путин
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Источник:  АТЕШ

Партизаны устроили вылазку в район воинской части Федеральной службы охраны в Москве. Ее военные обслуживают резиденции главы Кремля Путина.

Что обнаружили партизаны

Как отмечается, агенты провели наблюдение воинской части №66631, которая находится в ведении ФСО России в Москве.

Партизаны назвали эту часть "удивительной", поскольку ее военнослужащие не ведут боевых действий.

Вместо орудий, ракет и других автоматов она закупает услуги по ремонту дворцов. По факту обслуживает дворцы Путина и принимает на себя все госзакупки, отмечают в "Атеше".

Партизаны в Москве

Это не первая вылазка партизан "Атеша" в российской столице. Недавно партизанам удалось разведать новый ракетный завод.

Как сообщили в АТЕШе, новый ракетный завод расположен в московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево».

На территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны. Территория занимает около 100 тыс. кв. метров.

оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по информации партизан на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

Кроме того, российская армия продолжает обустраивать военные базы на территории временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Они кардинально отличаются от украинских.

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