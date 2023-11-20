Убирает за Путиным. АТЕШ обнаружил "особую" базу ФСО в Москве

Партизаны устроили вылазку в район воинской части Федеральной службы охраны в Москве. Ее военные обслуживают резиденции главы Кремля Путина.
Что обнаружили партизаны
Как отмечается, агенты провели наблюдение воинской части №66631, которая находится в ведении ФСО России в Москве.
Партизаны назвали эту часть "удивительной", поскольку ее военнослужащие не ведут боевых действий.
Партизаны в Москве
Это не первая вылазка партизан "Атеша" в российской столице. Недавно партизанам удалось разведать новый ракетный завод.
Как сообщили в АТЕШе, новый ракетный завод расположен в московском спальном районе Некрасовка, на территории индустриального парка «Руднево».
На территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа, прежде всего ракет противовоздушной обороны. Территория занимает около 100 тыс. кв. метров.
оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по информации партизан на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.
Кроме того, российская армия продолжает обустраивать военные базы на территории временно захваченного Мариуполя Донецкой области. Они кардинально отличаются от украинских.
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